Un estudio del Salud descarta instalar una UCI en el actual Hospital de Alcañiz por falta de espacio

La demandada instalación de una UCI en el actual Hospital de Alcañiz mientras se construye el nuevo «no es viable» desde el punto de vista técnico por falta de espacio según concluye un informe del Salud. Las «limitaciones» del actual centro dificultan la posibilidad de liberar áreas para implantar una unidad con unas «necesidades de superficie importantes» y, además, cerca de las urgencias y quirófanos.

Tan solo para seis boxes de intensivos ya serían necesarios 120 metros cuadrados y para una UCI completa, 419 m2. Además, tampoco se pueden reducir camas funcionales ya que antes de la pandemia ya estaban «muy ajustadas» en ciertas épocas del año.

Así se desprende de un informe que ha elaborado el departamento de Obras e Instalaciones del Salud y que firma su director, Francisco Muñoz. Tiene 18 páginas y se ha redactado después de que todos los grupos políticos apoyaran en junio una proposición no de ley (PNL) presentada por la diputada del PP de Teruel Ana Marín en la que solicitaba estudiar la construcción de una UCI en el actual Hospital de Alcañiz.

Incluso el Salud llegó a anunciar públicamente en los primeros días del estado de alarma en marzo instalar seis camas de intensivos en Alcañiz pero finalmente se descartó una semana después alegandoque habría que montar el servicio de nuevas y se priorizaba destinar los medios de atención especializada, los respiradores, a aquellos lugares en los que ya pueda haber recursos de intensivos (médicos intensivistas, los que trabajan en la UCI)

La provincia de Teruel tiene un importante déficit de camas UCI con solo seis puestos en el Obispo Polanco y ninguna en Alcañiz. Todos los pacientes bajoaragoneses son trasladados a los hospitales de Zaragoza con un duración media del trayecto de una hora y cuarto con los riesgos que ello conlleva. No obstante, debido a la saturación por el covid en los últimos meses ha habido algún caso que ha sido derivado a Huesca o Teruel por falta de camas en ese momento.

En el último mes, en octubre, se realizaron 17 derivaciones a UCIs desde el Hospital de Alcañiz. Cuatro por covid y 13 por otras patologías.

No hay espacios «ocupables»

Según el informe, el «gran problema» para abordar la implantación de una nueva unidad dentro de un edificio de uso hospitalario en funcionamiento es disponer de espacios «ocupables», bien por tener un nivel de uso bajo o por estar con usuarios y actividades fácilmente trasladables. El edificio del antiguo centro de Salud ya está al 100% aunque su uso también se descarta porque cualquier propuesta que pretenda ser «funcional y operativa», solo puede plantear el acondicionamiento de espacios en el edificio principal ya que implicaría que el paciente saliera a la calle durante su traslado. El hecho de que este edificio esté también completo denota que el Hospital ya ha realizado en los últimos años un importante proceso de «vaciado» de unidades fácilmente trasladables.

También limita «mucho» su implantación que los espacios disponibles de la planta sótano no dispongan de luz natural, la entreplanta no cuenta con acceso mediante ascensor montacamas y de la segunda a la sexta planta tienen la «práctica totalidad» de su superficie dedicada a habitaciones de hospitalización.

Respecto al resto de plantas, la baja no dispone de ningún espacio que reúna las condiciones para acoger una UCI ya que radiología, urgencias y los laboratorios son por su propia naturaleza inamovibles si se quiere acometer una actuación que no cambie «de forma grave» las condiciones de funcionamiento del Hospital ni implique una duración excesiva de las obras. El resto de espacios o no disponen de iluminación natural o no tienen tamaño suficiente.