Eugenio Ramo: «Soy un empresario atípico. Me guío por intuición, pasión e inconsciencia»

¿Cómo surgió el proyecto de abrir una librería en Alcañiz?

¿Cuál es el origen de tu relación con los libros?

Desde que tengo memoria siento atracción por ellos como objeto. Hay fotos familiares en las que yo aparezco leyendo libros aunque no tenía edad para saber leer (risas).

¿Con qué objetivos nació el proyecto?

Abrir un negocio siempre es complicado, ¿lo fue mucho más una librería al contar Alcañiz con otros proyectos asentados?

No me interesa nada el mundo de los negocios. Soy un empresario atípico, mis acciones responden a una mezcla de intuición, pasión e inconsciencia. La Cámara de Comercio y el consejo de mis asesoras fueron fundamentales para poner en marcha la librería.

¿Cómo se puede hacer frente a la venta por internet?

La experiencia de comprar un libro en una librería es imposible que se reproduzca online, no hay más. El problema está en el cambio de hábitos de consumo, pero eso se soluciona leyendo. A día de hoy el enemigo principal de las librerías no es Amazon sino la adicción a las pantallas. La cantidad de tiempo que se pierde consumiendo supuesto contenido en redes sociales y, quizá, en un segundo plano, las plataformas de series y cine.

Vosotros también vendéis por internet.

¿Qué buscan los clientes cuando entran en Santos Ochoa? ¿ha cambiado en estos 10 años?

No. La mayoría entra con ilusión por elegir su próxima lectura, comprar el nuevo libro de su autora favorita, hacer un regalo…

¿Cuál es el balance de esta década?

Te respondo una vez más desde lo emocional, excelente. He conocido a personas extraordinarias. De hecho, una clienta se convirtió en mi mejor amiga y este sábado 11 de noviembre cumplimos siete años casados. ¡Qué más se le puede pedir a un trabajo!

¿Cuál crees que el secreto de vuestro éxito?, ¿ha ido cambiando vuestro trabajo adaptándoos a la demanda?

Supongo que llevar diez años «viviendo del cuento» se puede considerar un éxito. No tengo ni idea, intentamos hacer las cosas con eficiencia, humildad, respeto y buen rollo. ¡Como todo en la vida!

Actualmente, ¿cuántas personas estáis trabajando en Santos Ochoa?

Una de las características de la librería es el espacio infantil, ¿qué importancia tiene en los niños?

Mucha. De pequeño, me hubiera encantado tener una oferta de libros como la que existe ahora. Me encanta hablar con ellos y que me cuenten sus movidas para poder recomendarles uno u otro libro. Prefiero mil veces conversar con un niño o una niña que con un adulto. Hay que dejar que se expresen y que lean lo que quieran leer.