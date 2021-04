Eva Febrero: «La comarca entera estaba asustada porque la persona que entraba a los mases llevaba una pistola y disparaba a matar»

Con valentía y una entereza admirables. Así ha afrontado Eva Febrero, la viuda de José Luis Iranzo, su declaración como testigo en el juicio contra Norbert Feher por asesinar a sangre fría a su marido y a los agentes de la Guardia Civil Víctor Romero y Víctor Caballero. Febrero ha vuelto a poner sobre la mesa -aunque esta vez en sede judicial- la inacción policial, la falta de información y el miedo e indefensión que el Bajo Aragón Histórico sintió entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017. Ha relatado cómo vivió aquel 14 de diciembre y ha dejado claro que tanto ella como su marido sabían perfectamente que estaban buscando a una «persona con una pistola», a la misma que había disparado en Albalate, aunque lo altos mandos de la Guardia Civil no lo reconocieran durante su comparecencia ayer en el juicio.

Febrero ha decidido que la cabina en la que se encontraba el asesino de su marido no se tapara con la cortina instalada para ello y, al salir, no ha dudado en dirigirle la mirada. Se ha mostrado serena y ha puesto voz al sentir de una comarca entera durante aquellos días de diciembre de hace más de tres años.

A petición de su abogado, Enrique Trebolle, ha comenzado hablando de su marido. «Además de ser una persona maravillosa, era una persona super comprometida con el medio rural. Ese compromiso lo desarrollaba en el sindicato agrario UAGA en Aragón y en COAG en Madrid. Era un gran defensor de la agricultura y la ganadería, de poder vivir en el medio rural y de la lucha contra la despoblación. Había denunciado la falta de seguridad en el medio rural siete años antes públicamente«, ha dicho.

La última vez que Febrero vio a su marido fue la mañana del 14 de diciembre de 2017. En torno a las 11.30 la llamó porque iba a bajar a Andorra a denunciar que la noche anterior habían entrado a la vivienda de su mas rompiendo una ventana. Quedaron para tomar un café. «No me sorprendió que hubiese entrado a robar en nuestro mas. Desde el 5 de diciembre -día de la doble tentativa de homicidio en Albalate- había robos en la zona que estratégicamente se habían ido moviendo de Albalate hasta Andorra. Le dije, pues ya está en el mas», ha declarado. El día anterior, el 13 de diciembre, José Luis había estado en el mas de Capapé -muy próximo al suyo pero, en este caso, a la orilla de la carretera-, con su propietario y un guardia civil porque le habían entrado a robar. «El guardia, al que conocemos, ya le dijo que tuviese cuidado», ha especificado Febrero. Estas palabras coinciden con la declaración de ese mismo agente ayer, que ya reconoció que habló con José Luis Iranzo y le pidió que tuviera cuidado ya que la explotación de los Iranzo, en la que había en ese momento 4 trabajadores, era la única activa en esa zona de mases.

Eva, antes de despedirse, le animó a seguir reclamando información porque había «miedo» y mucha «inseguridad» en la zona. «Estábamos muy asustados, la comarca entera estaba asustada, sabíamos que era peligroso porque había habido unos disparos con arma corta y no con una escopeta en Albalate con la intención de matar. Además, no veíamos que se estuviera haciendo nada, no se había restaurado la seguridad en la zona. Sólo sabíamos que un helicóptero había estado por Albalate el día 8, pero nada más. Le dije también que contactara con la Comarca para ver si tenían más información ellos a través de la comandancia de Alcañiz», ha indicado.

Al mediodía, José Luis fue a casa de su madre, donde estaba su hijo Aitor, y le dijo que se iba porque había quedado con la Guardia Civil. «Nos quedamos tranquilos porque se iba con la Guardia Civil, pensábamos que restaurábamos la seguridad de esa manera».

Cuando Eva Febrero llegó a casa por la tarde se enteró de lo que había pasado y corrió del cuartel al Centro de Salud y al revés, «20 veces y yo sola», pidiendo explicaciones e «intentando entender qué estaba pasando«. La recogió un amigo de su marido, que iba en coche, y siguieron haciendo el recorrido. Tardaron varias horas en explicarle lo sucedido «porque nadie sabía nada».

Tanto la Fiscal como todos los abogados de la acusación han intervenido únicamente para darle el pésame y trasladarle sus condolencias y las de sus clientes. El letrado de la viuda de Víctor Caballero, Noelia Lorén, y de los padres y hermanos de Romero, Mariano Tafalla, ha reivindicado: «Fuerza honor, justicia y verdad».

Tanto a la entrada como a la salida de la Audiencia, Febrero ha estado arropada por decenas de amigos que, desde el lunes, se concentran allí para apoyar a la familia y reivindicar justicia y seguridad; algo por lo que el propio José Luis Iranzo luchó hasta que fue vilmente asesinado un 14 de diciembre de 2017.