El excapitán de Alcañiz elude responsabilidades y protagoniza una declaración llena de contradicciones

El que fuera el capitán de Alcañiz en diciembre de 2017, Horacio Requena, ha testificado este martes por la tarde dentro del juicio contra Norbert Feher. Su testimonio, que estaba previsto por la mañana pero se ha aplazado, ha estado cargado de contradicciones y a lo largo de más de una hora ha echado balones fuera para eludir responsabilidades. «No teníamos ningún indicio de que teníamos a una persona de este calibre por la zona. Ni se sabía quien era, ni lo peligrosos que era; de hecho hasta que no la detuvimos no sabíamos nada«, ha mantenido a lo largo de su declaración, en la misma línea de lo que declaró en un primer momento en diciembre de 2017. Entonces constató que los altos mandos de la Guardia Civil no dieron la importancia que se merecía a la doble tentativa de homicidio en el masico de Albalate.

Ha repetido en varias ocasiones que el ganadero José Luis Iranzo se ofreció voluntariamente a guiar a la Guardia Civil el día 14 de diciembre hasta las cuevas de Valdoria, donde él pensaba que se podría refugiar la misma persona que había disparado a matar en Albalate a dos personas y que llevaba varias semanas robando en masicos de la zona. «Por mi parte, se le dice más de una, dos y tres veces que no nos acompañara». No obstante, no se negó a que lo hiciera y finalmente Iranzo les llevó. Los guardias civiles que participaron en este operativo fueron las últimas personas que vieron vivo a Iranzo ya que Feher le disparó en su mas minutos después hasta matarlo.

Lo mismo ha dicho sobre Víctor Gracia, el vecino de Andorra que guio a la comitiva de la Guarda Civil al mas del Saso después de que el padre de José Luis Iranzo llamase a la Benemérita porque había escuchados dos disparos en su paridera. «A mí no me gusta llevar a gente de paisano. Le permití venir pero yo no hice la gestión, fue un compañero, aunque asumo la responsabilidad«, ha dicho. En todo caso a Gracia no se le informó de a dónde iban porque «no se le dieron explicaciones». El excapitán consideró que la llamada del padre de Iranzo avisando de dos disparos no era una «prueba suficiente» de que estaban dirigiéndose a «una zona en la que se están produciendo disparos».

También ha negado que el ganadero le comentara que él pensaba que la persona que había entrado en su mas a robar era la misma persona que había intentando matar a dos vecinos en Albalate nueve días antes pese a que así consta en la denuncia que José Luis Iranzo puso por la mañana el 14 de diciembre en el cuartel de Andorra. «El pensaba que la persona que le había robado se escondía en unas cuevas», ha señalado. «¿Y por un pequeño robo se monta un operativo en el que no quiere que participe un civil?», ha preguntado la acusación. «¿No será más bien que el objetivo era de detener aquella persona que estaba sembrando el pánico en todo el Bajo Aragón?«, ha puntualizado el abogado de los Iranzo, Enrique Trebolle.

«No doy fiabilidad a la nota informativa»

También han llamado la atención especialmente sus declaraciones con respecto a la nota informativa distribuida por la Guardia Civil de forma interna para alertar de que podría tratarse de la misma persona y que permaneció oculta durante tres años hasta que la viuda de Víctor Caballero la hizo pública hace unos meses. Requena ha reconocido que la conocía pero ha subrayado que la nota «no da veracidad a nada» e incluso que no «era fiable». «Leemos mil notas informativas todos los días y son eso, informativas, y tienen errores como esta», ha repetido en varias ocasiones. Asimismo, ha indicado que también sus superiores tenían conocimiento de la nota, volviendo de nuevo, a no admitir errores en la actuación.

Choca con esta forma de restar importancia a la nota que haya subrayado que fue él mismo quien solicitó que los GRS participaran el 15 de diciembre en una batida «especial» para capturar a una persona que, según ha mantenido, no se sabía que era peligrosa.

Sí se ha mostrado afectado cuando ha relatado cómo encontró los cuerpos de los agentes Víctor Caballero y Víctor Romero a quien consideró «especialmente preparado y formado» para poder defenderse. «Hay recuerdos que he querido olvidar durante estos tres años. Tengo imágenes muy borrosas», ha indicado. El juez le ha orecido una silla para sentarse, pero no la ha aceptado.

«Es habitual que llame gente y diga que está escuchando disparos»

«Un señor que ha escuchado unos disparos. Eso no dice nada. No había evidencias de que teníamos allí una persona tan peligrosa«. Estas han sido las palabras del entonces Alférez, que se ha mostrado en la misma línea que su excapitán. Incluso ha subrayado que «es habitual que llame gente y diga: estoy escuchando disparos porque, por ejemplo, hay furtivismo».

Con respecto a la participación de Iranzo en el operativo ha incidido en que «era innecesario» que viniera. «Lo hizo por su propia voluntad», ha destacado.

Aunque ambos mandos han negado «la peligrosidad», no lo han hecho otros agentes de la Guardia Civil que han pasado por la Audiencia hoy. Uno de los que ha declarado del puesto de Andorra ha reconocido que el 13 de diciembre se encontró a Iranzo con el tractor y ya le comentó que estaban «buscando a un individuo» y no sabían «muy bien a lo que se enfrentaban».

Continúa este miércoles

El juicio se retoma este miércoles con cuatro testigos que el martes no han podido declarar por falta de tiempo, entre ellos el vecino de Andorra Víctor Gracia. También estaba prevista la declaración de la viuda de Jose Luis Iranzo, Eva Febrero.