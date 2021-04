«La excolegiata fue la mayor obra arquitectónica del S.XVIII en Teruel»

¿Por qué apostaste por la investigación en este campo?

¿En qué ha consistido tu trabajo de investigación?

Dentro de mi cronología de investigación que contempla la arquitectura barroca, casi todo está conservado, no así los retablos. Ha sido sobre todo un trabajo de archivos, de estudiar los documentos de los que disponíamos aquí y los protocolos notariales. También he investigado en los archivos de Zaragoza y sobre todo he descubierto que quedaba mucho por hacer.

¿Cuáles son los edificios que has estudiado?

¿Cómo contemplas la restauración de la iglesia Mayor en cuanto a sus posibilidades turísticas?

En la capilla de la Soledad presentaste tu última charla. ¿De qué hablaste?

Sobre la Devoción a La Soledad que llega en 1572 y ya en 1578 se donan las imágenes al Cabildo de la Colegial. A partir de ahí surge un fenómeno devocional ya no solo popular sino que también arquitectónico. La Semana Santa empieza a nacer, no tal como la conocemos, pero sí aludiendo a los pasos procesionales o a las peanas. En nuestros tiempos la tradición y la devoción son los que ayudan a que las Cofradías continúen, teniendo en cuenta que hay bastante relevo generacional. Son modelos del siglo XVI que estamos manteniendo en el siglo XXI.

¿Se valora lo suficiente el patrimonio arquitectónico bajoaragonés?

¿Los jóvenes tienen las suficientes oportunidades para investigar?

Son muy reducidas porque no hay fuentes de financiación. No hay respaldo económico ni institucional. Falta apoyar verdaderamente a los jóvenes investigadores porque queremos hacernos hueco. La investigación no da de comer y es una pena. Queremos colaborar y muchas veces es frustrante ver que hay ganas pero no hay oportunidades.