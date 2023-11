Expo Cape reconoce a los empresarios: 13 galardonados con ganas de luchar para poner a Caspe en el mapa

TALLERES JESÚS FRANCO S.L

Hace 23 años que Jesús Franco tuvo la idea de fundar Talleres Jesús Franco, S.L.. La empresa especializada en la construcción de estructuras metálicas, maquinaria agrícola y remolques se ha mantenido fiel a sus principios y en la actualidad continúa operando en el polígono industrial Los Arcos situado en Caspe.

Los inicios de su trayectoria se sitúan en el año 2000 cuando Jesús y su espíritu empresarial, que siempre le ha caracterizado, decidió empezar un nuevo camino y convertirse en su propio jefe. «Tenía ganas de construir algo que fuera solo mío y quise empezar por esto», señala Franco. Para poder llevar a cabo la idea de comenzar un negocio, lo primero que hizo fue buscar a un equipo de profesionales que le acompañaran en esta aventura y resultó que eligió a «los mejores».

El empresario define a sus empleados como fantásticos y trabajadores. De hecho, después de 23 años algunos de ellos continúan siendo los mismos que desde el principio. «Todavía forman parte de la empresa los primeros empleados, porque ,aunque yo fui el jefe, todos éramos un gran equipo», recalca Jesús.

Aquel reto, que poco a poco fue consolidándose y afincándose en La Ciudad del Compromiso fue un completo acierto y se ganó la confianza de muchos clientes tanto de la comarca del Bajo Aragón Caspe como de fuera de la comunidad autónoma.

La sociedad ha operado en todos los pueblos de alrededor, pero también lo ha hecho en otros lugares fuera del territorio, como en el Aeropuerto de Barcelona o en casi todos los cuarteles de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Para él, sus clientes se han convertido en parte de su familia y amigos. «Al estar tanto tiempo con todos ellos y con mis trabajadores hace que tengan un hueco muy importante en mi vida, y siempre que puedo continúo quedando».

El paso de los años también ha hecho que cambie la manera de trabajar de la empresa. Especialmente, en la maquinaría que utilizan, ya que en la actualidad siempre tiene que estar todo homologado.

Asimismo, se requieren muchos carnets para manejar las máquinas, que cuando Jesús empezó no eran necesarios y ahora se han convertido en una parte fundamental para poder desarrollar el trabajo.

Es por ello, que se han adaptado, aunque confiesa que soldar se sigue haciendo como antes. «Lo único que se necesita es una antorcha y en especial, es importante que el soldador tenga muy buen pulso y sepa hacer bien su trabajo».

Después de toda una vida como soldador, Franco se jubiló el año pasado, aunque todavía se deja ver entre los rincones de Talleres Jesús Franco, S.L., en especial para «ver a sus chicos».

Los más de 20 años a cargo de la empresa, los define como muy positivos. «Ha habido noches en las que no he dormido, otras me he sacrificado, pero en especial muchas en las que me he sentido orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos».

Para Jesús fue un cambio radical de vida. Pasó de estar todo el día dentro de los talleres «trabajando como uno más», a sentir que no tenía nada que hacer. De hecho, recalca que todavía no se ha acostumbrado y que se está adaptando poco a poco.

A pesar de ello, tiene un pequeño taller para su propio entretenimiento personal en el que continúa como él mismo define «haciendo sus pequeños trabajos y pasando tiempo realizando lo que más le gusta».

Aunque él ya no forma parte de la empresa, Talleres Jesús Franco, S. L. sigue afincado en el polígono industrial Los Arcos y continúa desarrollando el trabajo que empezó Jesús en el año 2000.En la actualidad, Andrés Gracia, uno de sus primeros empleados, se ha convertido en el nuevo propietario y es una de las cosas que más orgullo le produce a Jesús. «Es una satisfacción que la empresa continúe y que siga tal como yo la empecé hace ya más de 20 años».

Para Jesús, lo más importante es que Talleres Jesús Franco, S.L. funcione y sobre todo que esté en buenas manos. «Es increíble ver a mis trabajadores involucrados en aquello que decidí empezar yo mismo y en especial que quieran que se mantenga durante muchos años más».