Exposición de vestimenta y tertulia histórica para abrir los actos de la Concordia en Alcañiz

La ciudad de Alcañiz ya está inmersa en la conmemoración de la Concordia y esta vez con una programación que une lo digital con lo presencial. Este fin de semana se celebró una mesa redonda con expertos historiadores que fue muy seguida por el público en el teatro que de todas las butacas habilitadas apenas dejó libres unas cuantas en el patio. Sobre el escenario, José Luis Corral, Magi Seritjol y Darío Español, se encargaron de abrir la programación. Lo hicieron con una tertulia moderada por Jesús G. Franco en la que durante más de una hora abordaron el sentido de las recreaciones o qué papel deben jugar la cultura y la historia después de la pandemia, entre otros muchos temas.

De lo que no cuentan los documentos también se habló y fue un tema que el historiador y novelista José Luis Corral, se ocupó llevar también a su conferencia inaugural previa a esta mesa redonda. «Conocemos lo que nos ha llegado en los documentos pero nos llega lo que los políticos de entonces quisieron que trascendiera. Me hubiera gustado estar debajo de la mesa en ese debate de la Concordia y ver cómo se discutió, qué se dijo y qué no, las emociones… Todas estas cosas nos las tenemos que imaginar. La intrahistoria es apasionante y muy interesante», dijo.

El teatro tomó el testigo del Ayuntamiento en cuyo patio se inauguró la exposición de vestimenta, utensilios y armamento ‘Vestir el poder, sentir el conflicto’. Esta muestra se puede visitar en los horarios de la Casa Consistorial.

Recreaciones en formato virtual

El formato virtual se mantiene como el año pasado. Tres vídeos divulgativos se han publicado en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcañiz durante este fin de semana. En total, el programa prevé la emisión de siete píldoras históricas que buscan destacar personajes o hechos relativos a la Concordia. Protagonizado por actores y actrices voluntarios, están grabados en diferentes puntos de la ciudad, a fin de vincular el hecho histórico con diferentes espacios y localizaciones. Destaca también la cuidada vestimenta, propia de la recreación histórica que pretende hacerse de la Concordia de Alcañiz.

El primero de ellos sirvió para introducir y contextualizar el capítulo histórico vivido en 1412 en la capital bajoaragonesa. El segundo se centró en la figura de Leonor de Alburquerque, esposa de Fernando de Antequera. A través de un contundente monólogo deja entrever la importancia de este personaje, que veló por la candidatura al trono de su esposo. El tercero, publicado también el domingo, contextualiza la figura de Fadrique, nieto bastardo de Martín I y el personaje más claro dentro de la línea sucesoria. Los próximos vídeos se estrenarán el sábado 19 y el día 26 de febrero.