Extinguido un incendio en un campo cercano al albergue de Cretas

Un incendio se ha originado este lunes por la tarde en un campo cercano al albergue comarcal ubicado en Cretas. Las llamas se han extendido por una zona de olivos, aunque la rápida intervención de los bomberos ha servido para extinguirlas rápidamente.

Todavía habría que confirmar el origen, aunque se baraja que el fuego podría haberse producido a raíz de unos trabajos que se estaban realizando en una masía cercana. Se calcula que se ha visto afectada menos de una hectárea de campo. El despliegue de profesionales permanece trabajando sobre el terreno para refrescarlo y evitar cualquier tipo de reactivación.

*Información pendiente de actualización