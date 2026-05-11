FACAO carga contra CHA: «Quieren acabar con el aragonés patrimonial y las modalidades lingüísticas aragonesas»

La Sala Polivalente de la Casa de Cultura de Valderrobres acogió el sábado la entrega de galardones del XXIV Concúrs Lliterari en Aragonés Oriental que convoca anualmente la Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental (FACAO). El primer clasificado fue el matarrañense Jesús Carlos Anglés Vidal, de Fórnoles, por su obra Alzhaimer. El segundo premio se quedó también en la comarca ya que fue Luis Arrufat Jarque, de Valjunquera, por su obra Lo cresol. El tercer premio correspondió a José Ramón Mazarico Terés, de Tamarite de Litera (Huesca), por su publicación titulada Lo banc del si no fos.

Tal y como señalan en una nota de prensa, el acto lo abrió Luis Gascón, presidente de FACAO, quien en primer lugar, agradeció al público su asistencia y, de manera especial, al alcalde de Valderrobres y senador por el PP, Carlos Boné, así como al diputado en Cortes por VOX David Arranz. A continuación, Gascón explicó la trayectoria de la Federación, creada en 1996 para agrupar a las asociaciones culturales del Aragón oriental y poder fomentar así el aragonés oriental y sus modalidades lingüísticas. Gascón también hizo un repaso a la historia de este certamen literario, que se inició en la comarca oscense de La Litera en 1997 y que, desde el año 2002, se extendió a todas las comarcas de la zona oriental de la comunidad. Entre las localidades que han acogido la entrega de premios de este concurso se encuentran Altorricón, Tamarite de Litera, La Fresneda, Algayón, Fraga, San Esteban de Litera, La Codoñera, Belmonte de San José, Zaragoza, Monzón, Binéfar y Valderrobres.

A continuación, el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, dio la bienvenida a la capital del Matarraña y destacó la importancia de que padres a hijos transmitan el chapurriáu y defendió, precisamente, el orgullo que supone para los valderrobrenses el hablar en chapurriáu.

Acto seguido intervino Manuel Bel, presidente de la Asociación Cultural Amics del Chapurriau, entidad invitada al evento. Bel quiso enfatizar sobre la importancia que tiene que hablantes y asociaciones vayan unidos ante los retos que tiene el chapurriáu.

Finalmente y, antes de la propia entrega de premios, tomó la palabra Héctor Castro, quien en nombre de la Federación, quiso responder a las palabras del presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, que el pasado viernes acusó al nuevo ejecutivo aragonés de incumplir “con el Estatuto, con la Constitución y con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias”.

Castró señaló que “es, precisamente, el nuevo Gobierno de Aragón el que quiere hacer cumplir Estatuto, Constitución y Carta Europea de las Lenguas Regionales”. Con citas textuales referentes al tema lingüístico contenidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en la propia Ley de Lenguas autonómica, Constitución Española e, incluso, Carta Europea de las Lenguas Regionales, Castro acusó de ser “Chunta, justamente, quien se salta dichas normas al querer acabar con el aragonés patrimonial y las modalidades lingüísticas aragonesas. Es CHA quien no escucha ni a los hablantes ni tampoco a las asociaciones culturales aragonesas que no se identifican con los Países Catalanes. Tienen un guion preconcebido ajeno a la realidad de Aragón”. Asimismo, "frente a la autolegitimación de la que CHA hace gala", Castro hizo hincapié en que “Chunta tiene tan solo 6 diputados frente a los 40 que suma la coalición de gobierno tras las pasadas elecciones autonómicas del mes de febrero. Sería muy interesante que Chunta Aragonesista contara los votos que obtuvo en la zona oriental de la comunidad, quizá despierte de su ensoñación”.

En último lugar, Castro quiso recordar a otras entidades que trabajan en defensa de las lenguas de Aragón como la Sociedat de Lingüística Aragonesa, que hace una magnífica labor en defensa del ribagorzano, “una de las principales variedades románicas del Alto Aragón” según la propia SLA la cual, esta pasada semana, emitió un comunicado en el que “solicita al próximo ejecutivo aragonés la inmediata supresión de la Academia Aragonesa de la Lengua si se desea preservar nuestro patrimonio lingüístico”. La Sociedat de Lingüística Aragonesa señalaba en su comunicado que “la Actual Academia (Aragonesa de la Lengua) opera en detrimento de las propias lenguas de Aragón, y contraviene de manera flagrante el mandato que tiene por ley”. La propia SLA manifestaba su deseo de “formar parte de cualquier diálogo o debate que se establezca sobre la preservación de nuestras lenguas” tras “hacer constar que, desde el año 2018, ha sido sistemáticamente excluida de cualquier tipo de diálogo”.

Ya en la propia entrega de galardones, FACAO quiso tener un recuerdo para Delfín Mazarico Montanuy, padre de uno de los premiados, quien fuera un entusiasta de la lengua y que en el año 2016 se proclamó vencedor del concurso literario en aragonés oriental en la categoría de Lírica. José Ramón Mazarico, tercer clasificado, señaló “la importancia que tiene seguir hablando nuestra lengua y dejar esta herencia inmaterial a nuestros hijos”.

Por su parte, Arrufat, segundo clasificado y quien este domingo presentaba libros en chapurriáu en Valjunquera, destacó “el derecho de los hablantes a seguir poder utilizando nuestra bella lengua sin imposiciones ajenas”. Finalmente, el ganador del certamen, Anglés, quiso referenciar que “aunque sé castellano y catalán, no encuentro una mejor manera para expresar mis sentimientos a través de la poesía que hacerlo en mi lengua materna, en chapurriáu”.

El diputado de VOX, que fue el encargado de entregar uno de los premios, ahondó en la necesidad de que “la Academia Aragonesa de la Lengua debe defender las modalidades lingüísticas aragonesas y no la imposición del catalán y de un aragonés artificial que prescinde de las modalidades lingüísticas reales”.

A la postre, hubo unas sorpresas literario-musicales. Los asistentes pudieron escuchar unas poesías musicadas por parte de los autores de Fórnoles y Valjunquera y, como colofón, la actuación en directo de Yolanda, de Amics del Chapurriau, quien interpretó la canción titulada Reinat d’Aragó y que hizo desbordar las emociones y que el público se levantara de sus asientos.