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08 MAY 2026|

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CHA consigue duplicar la subvención para la Academia Aragonesa de la Lengua con 100.000€

Jorge Pueyo destaca que con esta ayuda contrarrestan la "invisibilización y el negacionismo" del Gobierno PP-Vox hacia el catalán y el aragonés

Imagen de archivo de Jorge Pueyo en la antigua estación de Cretas / CHA
Imagen de archivo de Jorge Pueyo en la antigua estación de Cretas / CHA

La COMARCA08 05 2026

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CHA celebra que, en el marco de las negociaciones presupuestarias de este partido con el Gobierno español, el Ministerio de Cultura ha aprobado duplicar la subvención nominativa en favor de la Academia Aragonesa de la Lengua para la realización de proyectos culturales en aragonés y en catalán de Aragón, que pasará de 50.000 a 100.000 euros.

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, se ha felicitado por haber conseguido este acuerdo que prolonga y profundiza en lo logrado en el ejercicio presupuestario anterior: «Que el Estado reconozca los derechos lingüísticos de los aragoneses y aragonesas es una buena noticia que lanza un mensaje muy claro al nuevo Gobierno de Aragón: las lenguas de Aragón no reblan ante la censura de PP y Vox, e igual que impedimos que acabasen con el festival Periferias, impediremos que acaben con nuestras lenguas. Con esto, contrarrestamos la invisibilización y el negacionismo del Gobierno PP-Vox hacia nuestras lenguas: desde que llegó Azcón al Pignatelli eliminaron la Dirección General de Política Lingüística, han dejado sin fondos a la Academia Aragonesa de la Lengua, insisten en negar el reconocimiento digno a nuestras lenguas…Y ahora pretenden expulsarlas de las escuelas, extirpar el catalán de las comarcas aragonesas donde se habla desde hace siglos y eliminar el Institut Aragonès del Català. Por eso, agradecemos especialmente al Ministerio de Cultura su sensibilidad y su apoyo, porque con esta medida se garantiza que continuará habiendo fondos para actividades culturales en aragonés y en catalán de Aragón».

La Academia Aragonesa de la Lengua es la institución que abarca el Instituto del Aragonés y el del Catalán, el que el pacto PP-VOX estipula en su acuerdo que eliminará. Por ello, si finalmente es así, previsiblemente seguiría la Academia y el Instituto del Aragonés.

«Nuestras lenguas son patrimonio inmaterial de todos los aragoneses y aragonesas (las hablen o no), pero también de toda la humanidad. Son nuestra forma única de ver y entender el mundo. No tienen color político, son de todos y todas, y cualquiera que ataque a nuestras lenguas ataca a toda la ciudadanía aragonesa. Haber conseguido este acuerdo es un motivo de orgullo, y va por todos aquellos que ya no están y nos mostraron el camino y es fuente de esperanza para todos aquellos a los que queremos legar ese patrimonio», ha afirmado el presidente de CHA. «Hoy se da un paso más para cumplir con el Estatuto, con la Constitución y con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Resulta triste que el Estado tenga más preocupación por el patrimonio aragonés que el propio Gobierno de Aragón, secuestrado por las políticas de asimilacionismo cultural de Vox, que usa las lenguas como arma política. Y es que, de la misma manera que lo denunciamos cuando alguien usa el patrimonio material como arma política, no permitiremos que nadie lo haga con el patrimonio inmaterial».

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