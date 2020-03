Fallece Manolo Ponz, expresidente de la Comarca del Bajo Aragón

Manolo Ponz, quien fuera presidente y vicepresidente de la Comarca del Bajo Aragón, y concejal en el Ayuntamiento de Alcañiz; ha fallecido este sábado a causa de un cáncer. Ponz era una persona muy querida y muy conocida en todo el territorio bajoaragonés por su gran implicación en la vida social alcañizana y en la política, de la que se retiró el año pasado a los 64 años.

Siempre estuvo muy relacionado con la actividad de Alcañiz. Durante ocho años fue presidente del Nazareno, tiempo en el que se recuperó el pregón y el encuentro de cofradías ; también 12 años en el Alcañiz Club de Fútbol y entre seis y ocho años en el Alcañiz Club Patín. Actualmente era el prior de los Quintos de Pueyos.

El alcañizano destacaba por su carácter afable, bondadoso y por su presencia institucional allá dónde se le requería. En sus años como representante comarcal siempre estuvo presente en los actos de todos los pueblos acompañando a sus alcaldes y sus vecinos en sus días más importantes.

Primera toma de posesión de Ponz como edil de Alcañiz en 2007

Trayectoria política ligada al Bajo Aragón

Entró en política hace doce años con el Partido Socialista. Ha estado tres legislaturas dedicado a la Comarca del Bajo Aragón, en la que fue ocho años vicepresidente y presidente en los últimos cuatro. «En estos 12 años he aportado diálogo e información. Es parte de mi personalidad y ya me distinguía cuando anteriormente trabajé en la empresa privada. En la Comarca del Bajo Aragón a los portavoces de los grupos siempre les he trasladado todo, tanto lo bueno como lo malo. No me ha importado decir si el Gobierno de Aragón, bajo el mandato de mi partido, el PSOE, no cumplía con nosotros. Me voy muy satisfecho», decía hace un año Ponz en una entrevista en la que realizaba un balance de su trayectoria.

En su presentación como candidato a la alcaldía de Alcañiz en 2011 estuvo acompañado por Ángel Gabilindo y Eva Almunia

Ponz también ha sido edil del PSOE en el Consistorio alcañizano. Siempre ha estado siempre en la oposición a excepción de dos años en la legislatura de Amor Pascual, en la que el PSOE entró en el gobierno y fue concejal de Cementerios.