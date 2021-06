Fallece Mateo Andrés, referente en el desarrollo del Maestrazgo

Gran pesar por el repentino fallecimiento del socialista Mateo Andrés Huesa, -alcalde de Molinos entre finales de los años 90 y principios de los 2000-, el pasado viernes a los 68 años de edad. Murió el su domicilio de Sagunto (Valencia) por causas naturales.

Fue figura clave en el impulso de proyectos culturales y económicos del medio rural turolense y gran divulgador del Maestrazgo. Destacó por su «actuación visionaria», tal como han destacado sus cercanos y colegas. En 1991, fue el coordinador inicial del Centro para el Desarrollo del Maestrazgo (Cedemate), gestor de los fondos Leader para el medio rural que llegaron a la comarca cuando en la alcaldía todavía estaba su padre, Orencio Andrés (décadas de los 80 y 90), siendo uno de los primeros lugares de Aragón en percibir estos fondos europeos. Desde el Cedemate luchó para que Molinos fuese vinculado con todo Maestrazgo como un ejemplo de desarrollo. También acogió una visita del entonces príncipe Felipe cuando acudió a una de las reuniones del programa Leader en el año 2000.

«Él planteó la iniciativa de crear un espacio cultural y turístico único y también en él destaca mucha influencia francesa sobre el impulso de la cultura y el patrimonio, incluso innovando los principios de la nueva museología», destacó Jorge Abril, coordinador de ADEMA, amigo personal y colega de Andrés. Le conoció en el año 2005 y le recuerda como «un líder nato» por su amplia labor en pro del desarrollo. «Era una persona culta, brillante y pasional. Un verso suelto porque ha sido siempre una persona muy libre», destacó Abril.

Mateo Andrés representó al Maestrazgo en diferentes zonas de Europa y estuvo muy vinculado a los principios de desarrollo rural, ya que realizó una labor muy importante en favor de consolidar este eje en la Política Agraria Común. Es por eso que «no se puede entender el desarrollo rural sin la figura de Mateo Andrés».

Raquel Marrodán, trabajadora del Ayuntamiento de Molinos durante las legislaturas de Mateo Andrés y su padre, también reconoció la visión «muy futurista»del ex primer edil. «En Molinos hizo cosas que no se habían hecho hasta entonces. Era un visionario, no era el típico alcalde de pueblo», destacó. También recordó que Andrés llevó a cabo el proyecto del Mât de Molinos a comienzos del verano de 1994, una especie de cápsula del tiempo, en el que vecinos y visitantes, procedentes de Europa, África y América, depositaron un objeto en un pozo en el centro de la plaza Mayor con el fin de conservar un testimonio para las generaciones futuras.

En la primavera de 1995 se dio forma al Mât levantado por albañiles, canteros , el herrero de Molinos y el artista francés Antoine de Bary, quien ya tenía instalados otros dos en Bamako (Malí) y Saint-Hilaire de Dorset (Québec, Canadá). Reformó también la plaza Mayor y las Grutas de Cristal y promovió la construcción de 4 viviendas sociales. Realizó una obra en el barranco de San Nicolás, donde añadió unas azulejos de cerámica de Muel.

Además, puso en marcha el parque cultural de la localidad en 1985, predecesor del actual Parque Cultural del Maestrazgo. Desde el mismo Geoparque destacaron su papel en el proyecto, describiéndole como «alguien que se arriesgaba, que hizo de la cultura un motor de cambio, que logró transformar su pueblo y su comarca, y que vivió y sintió con pasión». Han señalado también su trabajo clave en la promoción del entorno rural: «Abrió a esta tierra de par en par las puertas de Europa, impulsó una transformación que fue modelo y ejemplo de estudio. Logró que Molinos y el Maestrazgo tuviesen eco en el mundo».

«A través un taller de empleo, empezó a tomar conocimiento y contacto con la incipiente comunidad económica Europea y a partir de ahí surge una completa transformación», señaló Ángel Hernández, gerente del Parque Cultural del Maestrazgo quien resaltó «el cambio de lógica» detrás del cual siempre estuvo Andrés. «La Red de Geoparques tiene el sello de una persona excepcional y con muchas inquietudes sin la cual no podríamos entender lo que es hoy nuestro territorio».

Desde la Red de Geoparques de la UNESCO se sucediron los mensajes de lugares de todo el mundo, ensalzando la figura de Mateo Andrés como un precursor. Cabe destacar que Andrés era miembro honorario de la Red Mundial de Geoparques por haber sido uno de los cuatro fundadores. Su actual presidente, Nicolas Zouros, compartió en redes sociales una imagen de la firma del momento en que se formó la red. «El año pasado si no hubiese sido por el covid íbamos a celebrar el 20 aniversario de la firma que dio lugar a la Red Europea de Geoparques que fue precisamente en Molinos con su presencia. Íbamos a reunir a los cuatro firmantes y le habíamos comentado que teníamos especial interés en reconocerle esa labor».