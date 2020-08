Fallece el pintor y escultor calandino José Lamiel

El dibujante, pintor y escultor José Asensio Lamiel (Calanda, 1924) ha fallecido este miércoles, 26 de agosto de 2020, en Alcalá de Henares. Conocido artísticamente como ‘José Lamiel’, desarrolló sus obras por todo el mundo y fue galardonado con numerosas condecoraciones nacionales e internacionales.

El consistorio de Calanda -que nombró a Lamiel ‘Hijo predilecto’ en el año 2017– ha lamentado su pérdida a través de sus redes sociales. “Desde el Ayuntamiento de Calanda nos unimos a tan dolorosa pérdida, tenemos un recuerdo especial a su mujer e hijo Julio. D.E.P”, han escrito en su perfil de Facebook.

La última obra que Lamiel realizó para Calanda fue la estatua ‘Tradición’, que luce en la plaza de San Miguel. Se inauguró el 25 de marzo de 2018, después de la procesión del Domingo de Ramos y el artista estuvo arropado por multitud de vecinos del municipio. La escultura, hecha en bronce, simboliza el paso de una generación a otra de la tradición semanasantística de Calanda. La figura del adulto mide 1,90 metros, mientras que la del niño mide 1,40. Las dos están asentadas sobre una peana de piedra arenisca típica del Bajo Aragón.

La estatua ‘Tradición’ nació de la pasión que Lamiel tenía por la Semana Santa. «La Semana Santa siempre me ha gustado mucho. Esa sonoridad y ese sentimiento que le pone todo el mundo es emocionante. Yo tengo un tambor de cuando era niño, tiene casi un siglo. Me lo regalaron de niño y lo guardo como un recuerdo de cuando era pequeño», contó a La COMARCA en el año 2017. Entonces se le preguntó si había hablado de cómo se vive la Semana Santa calandina en aquellos lugares remotos en los que había trabajado como Colombia y Estados Unidos. Y respondió: «Al final siempre he llevado a Calanda en mi corazón. Siempre recordaba a mi pueblo y era algo que les decía a todos mis conocidos. Recuerdo que cuando les hablaba de la Semana Santa y el tambor, les contaba hasta los horarios que tenía el pueblo para tocar».

José Lamiel también es el autor del busto de Francisco de Goya que puede verse en la plaza de San Miguel.

Premios internacionales

En 1961 recibió el Premio Cervantes de Pintura y en 1966, el Premio Bolivia en la I Bienal -Hispanoamericana de Madrid. También obtuvo el Diploma en la III Exposición Internacional de Marignac, Francia (1971), el Diploma en la Exposición Internacional Gran Premio de la Ciudad Eterna, Palacio de Exposiciones de Roma (1972), el Diploma de la XXIII Exposición Internacional de Deauville, Francia (1972) y el I Gran Premio Internacional de Cannes y Medalla de Saint Paul de Vence, Francia (1973). Fue galardonado con la Medalla de Bronce en el Salón Internacional de Marsella, con la Medalla de Plata en el Salón Internacional de Aix en Provence (Francia), y con la Cruz de San Jorge de la Diputación de Teruel (1989); además de ser nombrado miembro del Salón de los Independientes de París.