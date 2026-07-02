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02 JUL 2026|

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Fallece un vecino de Muniesa tras salirse de la vía con su tractor cuando se dirigía al campo

La víctima, un agricultor de 65 años, iba a continuar con las labores de labranza cuando se ha salido de la vía y ha volcado el tractor. El suceso ha tenido lugar en una carretera que rodea el municipio y que discurre paralelamente a la A-222

Accidente en Muniesa con una persona fallecida./ Guardia Civil
Accidente en Muniesa con una persona fallecida./ Guardia Civil

La COMARCA02 07 2026

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ActualidadSucesos

Un vecino de Muniesa de 65 años ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico con el tractor que conducía. El siniestro ha tenido lugar en una vía que rodea el municipio y que discurre en paralelo a la A-222.

El accidente se ha producido alrededor de las 10.00, cuando la víctima se dirigía a continuar con su jornada de labranza. Por causas que todavía se están investigando, el vehículo agrícola se ha salido de la vía y ha terminado volcando, provocando la muerte del conductor. Se trata de un agricultor muy conocido y querido entre los vecinos de esta localidad de las Cuencas Mineras.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y efectivos de los Bomberos de la Diputación de Teruel (DPT) para proceder a las labores de asistencia y asegurar la zona. Además, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil de Teruel trabaja para esclarecer las causas del siniestro. Los agentes ya han iniciado la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, que serán remitidas en las próximas horas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Calamocha.

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