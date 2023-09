La falta de auxiliares de Educación Especial en Aragón se agudiza en el medio rural

«Tengo una niña de 4 años que no puede ir al colegio»

«Tengo una niña de 4 años a la que no puedo llevar al colegio porque ya no tiene concedido un auxiliar». Noemí Del Rocío es la madre de Triana, una niña con autismo que este curso ha comenzado segundo de Primaria en el colegio Virgen del Pilar de Calanda sin contar con el auxiliar que a finales del curso pasado le aseguraron que tenía concedido. «El propio orientador fue quien nos dijo que tenía concedidas 27 horas y medias, es decir una persona con ella durante todo el día, incluso en el comedor», explica la madre. Durante el año pasado la alumna ya contó con la ayuda del auxiliar que la acompañaba durante cada momento del aprendizaje.

La familia no sabe todavía como va a afrontar el resto del curso. «En el colegio me dicen que la lleve y que ya verán como se apañan pero yo soy la primera que se que eso entorpecería al resto de los alumnos y ellos no tienen la culpa», añade Noemí, quien además, confirma que durante el pasado curso, poder asistir a un colegio y relacionarse con otros niños de su edad supuso una gran mejoría en la enfermedad de su hija.

El caso de Triana, aunque sí el más grave, ya que es una niña no verbal y tiene otras dificultades como por ejemplo que todavía lleva pañal, no es el único, el colegio de Calanda ha perdido otros auxiliares que trabajaban con dos alumnos algo más mayores.