Comienza el curso con los deberes sin hacer por la falta de rutas escolares

El curso comienza con movilizaciones a las puertas de siete centros educativos bajoaragoneses porque alumnado del medio rural continúa sin tener una ruta escolar asignada en municipios como Calanda. El ejemplo del descontento de la comunidad educativa, ante un problema recurrente año a año, se materializó este jueves en la villa calandina, en una concentración multitudinaria que convocó antes las puertas del IES Valle del Guadalope de esta localidad a más de un centenar de padres, alumnado y docentes. Se solidarizaron vecinos de Foz Calanda, Aguaviva, Castellote, Bordón y Mas de las Matas. Concretamente, los afectados son 30 alumnos de Aguaviva, Foz y Las Parras, que inician el curso al igual que lo terminaron, sin una ruta asignada, pese al compromiso adquirido por el anterior gobierno de la DGA de solucionar el problema antes del comienzo de las clases.

El nuevo director provincial de Educación, José Luis Castán, se trasladó hasta Calanda para apaciguar los ánimos y mantuvo una reunión con los afectados, comprometiéndose a solucionar el problema de manera «inmediata», siempre y cuando las concesionarias respondan a la oferta «mejorada» por el departamento. En la reunión participaron miembros del AMPA; José Miguel Celma, presidente de la Comarca del Bajo Aragón; Alberto Herrero, alcalde de Calanda y José Luis Gálvez, director del instituto.

Muestra del apoyo hacia los 30 alumnos afectados por la falta de transporte escolar es que en el primer día lectivo únicamente asistieron a las aulas 15 de los 210 alumnos matriculados en el instituto calandino. Ningún alumno volverá a clase hasta que no haya ruta para sus compañeros, tal como confirmaron desde el AMPA. De hecho, se vuelven a concentrar este viernes al mediodía para seguir visibilizando su protesta.

La situación que enfrentan los estudiantes se arrastra desde los últimos meses del curso pasado, cuando ante la rescisión del contrato de la anterior adjudicataria, se les propuso tomar la línea de bus regular de Hife, lo que supone tener que esperar hasta 40 minutos antes del comienzo de clases y otros 40 después para volver a casa. «A finales del curso pasado la empresa encargada rescindió el contrato por motivos ajenos al alumnado y al instituto. La directora provincial se disculpó por no poder solventarlo en el momento y se comprometió a solucionarlo de cara al actual curso escolar y tener el transporte activo el día 7 de septiembre de 2023», destacaron en su manifiesto, en voz de una de las estudiantes afectadas. Algo que, tal como se comprobó este jueves en el primer día de clases, no sucedió.

El director provincial de Educación incidió en que el departamento está trabajando a contrarreloj para conseguir una adjudicataria para esta ruta, tras haber «mejorado» las condiciones del pliego. «Desde hace una semana estamos dando todos los pasos posibles para conseguir que esta línea se licite. El plazo es inmediato en cuanto tengamos una empresa de transporte que quiera asumir esta ruta. Hemos mejorado las condiciones para que la oferta sea más ventajosa. Lo que hay ahora no nos gusta ni nos parece correcto», explicó el director provincial, quien señaló que el proceso dependerá de la «buena voluntad» de las empresas concesionarias. «Si fuera posible en una semana, pero no es una decisión que pueda tomar el departamento», dijo Castán.

Reunión en el Ayuntamiento con el director provincial de Educación, representes del instituto y el AMPA, presidente comarcal y alcalde. /N.A.

Aunque las principales adjudicatarias de la zona bajoaragonesa dicen «desconocer» el estado de las licitaciones. Una de ellas, confirmaba a este medio que no pujará por la ruta del IES de Calanda «por falta de personal». El director provincial reconoció que por el momento «lo único» que se les puede ofrecer a los alumnos afectados es la línea regular, «sin ser la solución correcta». «Tenemos que hacer que eso se ajuste en horarios y que reciban una atención correcta», matizó.

Por su parte, los afectados salieron de la reunión -de hora y media- con un sabor agridulce. Vieron «voluntad» por parte del ejecutivo de solventar la situación, pero son conscientes que es un proceso «largo» para el que saben que deben tener «paciencia». De las tres empresas de la zona, ninguna ha cogido la ruta por el momento, destacaron desde el AMPA. «Se han encontrado con un marrón. No han dejado los deberes hechos. Al final los perjudicados son los alumnos, cada día que pasa son clases que pierden. No vamos a ceder en nuestra reivindicación», explicó Antonio Ibáñez, miembro del AMPA y padre afectado, al término de la reunión.

Ruta Alcañiz-Caspe

La de Calanda no es la única reivindicación del territorio bajoaragonés. En el caso del alumnado que tiene que desplazarse de Alcañiz y alrededores al IES Mar de Aragón de Caspe, será desde la dirección provincial de Teruel donde se hagan cargo. Así lo aseguró el director general de Personal, Formación e Innovación de la DGA, Chema Cabello, en la rueda de presentación de los datos generales de inicio de curso escolar celebrada este pasado martes.

«Está hablado con las dos direcciones provinciales, porque el problema de las rutas escolares cuando son interprovinciales es quien se hace cargo de la gestión y contratación, y la instrucción que se les ha dado es que se va a contratar desde la provincia de Teruel y entrará dentro de los procesos ordinarios como el resto de rutas», dijo; y añadió que la orden ya está dada. «Sí que se ha dado la instrucción al director provincial de Teruel de que se encargue de la gestión de esta ruta, que no pagará la mitad Zaragoza y la otra Teruel, sino que corresponderá al servicio provincial de Teruel aunque no sabemos en qué plazo, pero en principio habrá ruta», detalló.

Cabe recordar que esta ruta escolar es la que el IES Mar de Aragón lleva años solicitando. «Es necesario que alumnos de Alcañiz y alrededores puedan venir a Caspe a estudiar grados que allí no tienen», señalaba la directora del centro, Liliana Benito. El grado de Agropecuaria es único en 100 kilómetros a la redonda, por lo que consideran «imprescindible» que se pueda desarrollar y potenciar con alumnos del territorio. Además de ser un sector fundamental en la zona. «Si el Hospital de Alcañiz atiende a la zona del Bajo Aragón-Caspe, por qué no puede haber conexión en esta misma zona en el ámbito educativo, es también un servicio básico», reflexionaba Benito. Por ello, solicitaron al departamento de Educación la ruta que este martes se ha anunciado que se establecerá. De hecho, desde los institutos que imparten FP reivindican el transporte como un estabilizador de matrículas.

Rutas en el Matarraña

Los problemas se repiten también en otras zonas de la provincia, con relativa normalidad en el IES Matarraña de Valderrobres. Pese a que los alumnos de Calaceite tuvieron el jueves que ser incluidos en la ruta escolar de Mazaleón (la 89), y el viernes está previsto el mismo escenario, el centro educativo contará la semana que viene con la ruta diferenciada de Calaceite, la 95. Desde el centro educativo explican que al no incorporarse hasta el martes los alumnos de bachillerato, el transporte ha podido realizarse «con normalidad» con un solo autobús y un minibús de apoyo. No obstante, desde el centro reconocieron que el acuerdo para contar con la ruta 95 se cerró esta misma semana.

Por su parte las familias de los alumnos del IES Gúdar-Javalambre (Mora de Rubielos), usuarios de la línea de autobús escolar entre Olba y Fuentes, reivindicaron este jueves una solución para la ruta de Linares-Nogueruelas-Rubielos de Mora que, llegado el inicio de curso, no tiene servicio. Denuncian también el retraso en las rutas Olba y de Sarrión, que no estarán disponible hasta el próximo lunes día 11. Los afectados trasladaron mediante un comunicado a los medios que «hasta ayer mismo y sólo tras haber iniciado el centro los trámites para informarse de la situación», no habían tenido constancia de que tres de las cinco rutas del instituto, que desplazan a 120 alumnos de los 220 matriculados, no estaban cubiertas.

Este jueves se convocó una reunión en la puerta del instituto para informar a todos los implicados. Desde la Asociación de Madres y Padres del centro se pusieron en contacto con el Servicio Provincial de Educación para exigir una solución urgente para estas tres rutas.

Un total de 60 rutas escolares quedaron desiertas en julio, según datos del Departamento de Educación en Teruel. Un problema que recae ahora en la nueva dirección provincial. Por su parte el director general de Personal, Chema Cabello, destacó la peculiaridad de cada itinerario. «Tenemos múltiples y puntuales problemas en todas las provincias, es propio del funcionamiento de contratación de cualquier tipo de ruta porque se planifica en mayo y en septiembre sube el número de matrículas, pero vamos a responder a todas aquellas contingencias. ¿Llegaremos al 7 de septiembre? Obviamente habrá estudiantes que puedan ser recogidos más tarde pero nos interesa el final del proceso: se contratarán todas las rutas con todas las paradas cuando sea necesario», añadió.

El PSOE critica que el «retraso» en formar gobierno ha «perjudicado» el inicio del curso

El diputado socialista, Ignacio Urquizu ha mostrado este jueves la preocupación de su grupo parlamentario ante el inicio del curso escolar al tiempo que ha denunciado que la comunidad educativa en Aragón «está pagando el retraso en la formación del Gobierno de Azcón». «El primer Gobierno de Javier Lambán se constituyó la primera semana de julio mientras que el primer Gobierno de Azcón se constituyó el 12 de agosto, con más de un mes de retraso que ha obedecido única y exclusivamente a intereses electorales», ha explicado Urquizu. «Si a ello añadimos que posteriormente, tanto los consejeros como el propio presidente se fueron de vacaciones nos encontramos con un ejecutivo que lleva dos meses sin cumplir con sus obligaciones», ha enfatizado.

Ignacio Urquizu ha reconocido que este curso escolar, como es habitual, tiene dificultades, pero ha insistido en que «hay maneras distintas de enfrentarlas». «Nosotros les dijimos cuáles eran, pero el PP no

ha querido poner soluciones y hace lo de siempre, intentar buscar culpables». Y por ello, y fruto de esta dejadez, Ignacio Urquizu ha lamentado que «hay 100 técnicos de Educación Infantil que no están en su puesto porque el Gobierno de Azcón no ha hecho su trabajo, como tampoco lo están las auxiliares de Educación Especial al igual que hay muchas rutas de transporte escolar no están funcionamiento porque no están poniendo soluciones«, ha concluido.

Coincidiendo con el primer día de la vuelta a las aulas, Urquizu ha querido hacer una comparación de la situación «tan distinta» que se ha encontrado el Gobierno de Azcón en materia de educación en relación con la que se encontró el Gobierno de Lambán hace 8 años, «muy castigada por los recortes de Rudi». Así, ha puesto en valor que en estos ochos años del Gobierno de Lambán el presupuesto en materia educativa se ha incrementado en casi un 44 por ciento, «una cifra récord y que ha permitido que hoy en Aragón se inviertan un total de 1.200 millones en educación». Y a modo de ejemplo de este esfuerzo inversor ha aludido a los 11 millones de euros en becas comedor, los 10 millones de euros para escuelas infantiles o los más de 260 millones en infraestructuras educativas. «El PP se encuentra ahora una educación muchísimo mejor que la que nos dejaron a nosotros hace ocho años, con 2.000 profesores más en mejores condiciones laborales, con un campus digital que antes no existía y una estrategia de FP con muchas más especialidades y alumnos», ha explicado el diputado socialista.