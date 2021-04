Familiares y periodistas no podrán entrar en la Audiencia para seguir el juicio de Igor el Ruso

Los familiares de los tres asesinados en el triple crimen de Andorra y los medios de comunicación tan solo podrán seguir por internet las sesiones del juicio, que comenzarán el lunes 12 de abril. No se habilitarán salas anexas como sí ha ocurrido en otros juicios en virtud de la normativa covid judicial en Aragón.

Esta situación ya ha ocasionado el primer escrito de alegaciones por parte de la viuda de Víctor Caballero y de los padres y hermanos de Víctor Romero al entender que la retransmisión por streaming no cumple con el principio de publicidad de los juicios ni tampoco facilita el acceso de las víctimas al mismo. El vídeo puede fallar y en caso de que así suceda las personas que lo visionan desde sus domicilios no pueden avisar de que no reciben lo que ocurre en la sala. Esto ya no ocurriría si se usaran salas anexas tanto para familiares como para la prensa, ya sea en la propia Audiencia o fuera de ella tal y como sugiere en su escrito el abogado Mariano Tafalla. «Garantizaría y quedaría a disposición inmediata del presidente de sala tanto la transmisión como la recepción del contenido del juicio», apunta el letrado.

A todo ello se le suma la afección personal de la medida. No es lo mismo -para quien así lo desee- seguir un juicio arropado en la sala por familiares y los abogados que en un domicilio particular, máxime cuando las normas sanitarias de Aragón impiden las reuniones de no convivientes en casas.

Concurrida sala de prensa de los juzgados de Teruel que se habilitó en la vista de Igor el Ruso por el doble intento de homicidio de Albalate | Juan Peñalver

El del triple crimen de Andorra es un juicio de gran relevancia tanto social como judicial. Se puede convertir en la primera condena de prisión permanente revisable de la provincia de Teruel y la segunda de Aragón y se juzgan unos hechos de gran trascendencia social para el territorio que abrieron una herida que aún no se ha cerrado.

En el juicio, que en principio tendrá lugar del lunes 12 al viernes 16 de abril, se habilitarán dos salas del vídeo virtuales que retransmitirán por streaming: una para prensa con acreditación previa y otra reservada para personas relacionadas con el juicio como los familiares. Es el mismo procedimiento que se ha utilizado en los últimos juicios relevantes en Aragón como el de la niña Naiara de Sabiñánigo -la primera condena de prisión permanente revisable de Aragón- y el juicio de «los tirantes». Así se ha establecido aplicando la normativa covid de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón.

Únicamente tendrán permitida la entrada a la sede judicial un equipo de Aragón TV y un fotógrafo de la Agencia EFE. Las imágenes para las televisiones las tomará la televisión autonómica y las distribuirá a todos los medios que las soliciten y lo mismo ocurrirá con las fotografías, de las que se encargará la agencia de noticias estatal.

No se garantiza la recepción del vídeo

En su escrito de alegaciones ante la Audiencia, el abogado Tafalla ha pedido que se habiliten otros medios técnicos para «garantizar tanto la oralidad, la inmediatez y la publicidad de los procedimientos». Asegura que la retransmisión por streaming no asegura al 100% que llegue al receptor y que la llamada sala virtual no lo es porque el presidente de la sala solo garantiza la emisión pero no la recepción de las imágenes, lo que vulnera su autoridad en la sala. «Mis clientes no tienen garantizado que sus medios de recepción se encuentren en mismo o parecido ancho de banda, ni que les llegue tanto el contenido, como la emisión, máxime en localidades pequeñas de su comarca.Se encuentran expuestos a poder asistir a lo que dichos medios técnicos dan de sí en sus respectivas localidades con independencia que los padres de Victor Romero y los suegros de Victor Caballero no conocen ni disponen de dichas tecnologías», afirma el escrito de alegaciones.