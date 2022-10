Far Lontano: «En nuestro primer EP hay de todo menos un género claro. Hacemos música por amor al arte»

¿Cómo surge Far Lontano?

Irene: Realmente no teníamos un proyecto en mente. Fue todo un poquito improvisado. Nos gusta mucho la música y escribimos desde hace tiempo, pero el proyecto surgió en base a tener varias canciones guardadas y querer sacarlas todas juntas.

¿Qué significa?

Jaime: «Far» es «lejos» en inglés y «lontano» es «lejos» en italiano. Nos gustaba la palabra «lontano» y se nos ocurrió intentar poner una sílaba antes. Probábamos y dijimos: ¡hostia: Far Lontano! Además tenía sentido: «lejos, lejos», siendo redundante pero en otros idiomas.

¿Con qué géneros musicales os identificáis?

A mediados de septiembre sacasteis el single 'La luz de la ciudad', y hace pocas semanas el EP completo. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás?

Irene: La verdad es que muchísimo. El año pasado por estas fechas ya teníamos alguna canción escrita. No llevamos un ritmo de trabajo, para nada. Cuando se nos ocurre alguna idea, por WhatsApp, un audio y ya está. Pero yo creo que más de un año sí que llevamos escribiendo.

El trabajo suena muy profesional...

Irene: Sí. Los beats los compramos. Todavía no tenemos un nivel tan profesional para trabajar con un productor que nos haga las canciones como tal, pero el técnico de sonido, que es Bubbaloo Studios, que es el mejor de Zaragoza, la verdad es que curró a tope y ha hecho un trabajazo enorme. Estamos súper agradecidos.

¿Os planteasteis desde el primer momento hace un EP o teníais en mente quizá hacer algo más largo?

Jaime: Como teníamos escritas un número X de canciones no era suficiente para hacer un LP de 15, por ejemplo. Al principio teníamos 4 o 5 y más o menos con la estructura que habíamos pensado, entre la intro, el interludio y la última fue como: una la principio, una a la mitad, otra al final y dos entre cada lapso, y al final quedaron 7. Me parece que es un buen número, ni se hace largo ni queda corto.

Además hay ya una colaboración. En este caso con Alicia Isla...

Hablemos del trabajo de diseño. ¿Cómo ha sido el proceso de crear una identidad propia?

Víctor: Bueno, hay que tener en cuenta que con Jaime y con Irene se trabaja muy bien, porque a parte de ser conscientes de que tienen que trabajar son mis amigos. Entonces, la conexión que tengo con ellos lo hace mucho más fácil y a la hora de trabajar para mí es muy sencillo. Había ocasiones en las que no necesitaba saber 100% lo que ellos querían. Por ejemplo, la portada del single salió por conceptos que ellos fueron diciendo y al final fue algo que salió de mí y que cuando se la presenté me dijeron: «hostia, esto es lo que queríamos». Y así ha sido un poco con todo. Es muy cómodo trabajar con ellos.

¿Qué conceptos pueden verse en la portada del EP?

Víctor: La portada es básicamente la luz de la ciudad. Tampoco hay que irse más lejos pero sí que es verdad que tiene historia porque esta portada, al final, ha sido una serie de composiciones que han formado lo que es, más luego haberlo tratado como si fuera una pintura al óleo porque no es una pintura real como pueda parecer. Hemos intentado que tuviera ese enfoque. ‘La luz de la ciudad’, nos imaginábamos -muy urbanitas aún siendo ellos de pueblo-, el estar en un coche o estar sentados en un banco en la calle, movimiento, luces, esos tonos ocres… Son muchos conceptos que creemos que han sido plasmados más o menos como queríamos.

Far Lontano tiene presencia en redes sociales, con lo que ha sido un lanzamiento total...

Irene: Sí, nosotros no somos mucho de redes.

Y, por el momento, ¿cómo está yendo?

Jaime: A nivel de visitas puedes pensar que de momento no tiene muchas, pero en cuanto a impacto… Todo el mundo que nos conoce nos ha dicho en algún momento que muy chulo, que suena muy guay, muy profesional, y ahora con el EP todavía más. No son solo dos singles, ya es un EP. Es algo mucho más profesional, más cuidado y con mucho más trabajo detrás y todavía nos han felicitado todavía más. Aunque no sea la intención, lo hacemos simplemente porque nos gusta hacer música, pero siempre se agradece que las personas de nuestro círculo nos digan que les gusta lo que hacemos.

Irene: Yo tengo que recalcar que nosotros lo hicimos porque teníamos mucha ilusión por trabajar juntos, porque estamos juntos desde siempre, pero yo no sabía que iba a tener tanto impacto. Mucha gente que se dedica a la música nos está dando el visto bueno y es súper guay. Estamos súper contentos, sobre todo con la plataforma de Spotify, que está funcionando muy bien.