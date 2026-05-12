Faveker pospone el ERTE para los 34 trabajadores de su planta de Alcorisa

La empresa Gres Aragón ha aplazado el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que había planteado para su plantilla de 34 trabajadores de la planta Faveker de Alcorisa. Inicialmente, la compañía iba a aplicar esta medida durante 50 jornadas como consecuencia del difícil contexto internacional que está afectando a sus principales mercados en Oriente Medio y en otros países árabes. No obstante, finalmente la medida queda en «stand by» porque la actividad en planta continúa gracias a pedidos y una carga de trabajo suficiente como para no tener que aplicar el ERTE.

La planta alcorisana está especializada en la fabricación de fachadas ventiladas de cerámica elaboradas específicamente para cada proyecto, por lo que no son almacenables. La situación geopolítica les impide en estos momentos transportar los materiales a los mercados de Oriente Medio, donde la firma tiene concentrada una parte importante de los pedidos previstos para 2026 correspondientes al catálogo de fachadas que se fabrica en Alcorisa.

Hasta la fecha se ha seguido fabricando el resto de productos que se producen en esa planta para evitar parar la actividad, aunque reduciendo el ritmo de producción de 24 horas y siete días a la semana a cinco días las 24 horas, «con un gran sobrecoste y esfuerzo», según fuentes de la empresa.

Las fachadas ventiladas son un producto reputado en todos los mercados y demandado fuera de la actual coyuntura de Oriente Medio. Desde la empresa destacan que no se trata de una situación exclusiva de la planta alcorisana y que los posibles ERTE están siendo generalizados en el sector cerámico español, que, afectado por las mismas condiciones internacionales que Faveker, está estableciendo medidas para regular la producción y adecuarla al contexto actual.