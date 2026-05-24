La Feria de Antaño llena Castelserás de recuerdos y pequeños tesoros

Lo que para unos deja de tener valor, para otros puede ser un pequeño tesoro. Así se ha vivido este fin de semana la décima Feria de Antaño de Castelserás que aúna objetos artesanales con antigüedades. La cita ha contado con gran variedad de puestos con utensilios de madera, bisutería, alimentación, libros o jarrones, entre otros tantos artículos.

La feria ha atraído no solo a los feriantes, sino también a los vecinos que han querido hacer espacio en sus hogares. "Teníamos la casa del pueblo llena de cosas y hemos decidido empezar a vaciarla", explica Teresa Dalí, vecina de la localidad procedente de Barcelona, donde también participa junto a su marido en ferias de coleccionismo, y que se estrenaban en este evento local.

Otros como la castelserana María Sanz ya tienen más experiencia. Sanz incluso ha llegado a tener una tienda de segunda mano y, para esta ocasión, ha decidido traer artículos de hierro antiguo, como radiadores o faroles de época. La vecina ha agradecido el cambio de fecha con respecto al año pasado, que se celebró en junio, y ha destacado una mayor afluencia de público y puestos.

Este domingo el tiempo ha dado un ligero respiro con respecto al día anterior, lo que ha permitido a vecinos y visitantes disfrutar del espectáculo de malabares organizado a mediodía. La sombra bajo los toldos instalados por el Ayuntamiento ha sido, eso sí, el lugar más codiciado desde el que observar la habilidad del malabarista con distintos objetos.

La décima edición de Antaño, organizada por el Ayuntamiento, también ha contado con una amplia programación paralela que ha buscado convertir Castelserás en «un fin de semana de fiesta en la calle», tal y como destaca el alcalde, Santiago Anglés.

La programación arrancó ya el viernes con un concierto y unasesión de cine mudo. También se celebró unaronda jotera por los puestos y una de las principales novedades de este año: unatómbola solidaria en beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) que ha tenido una gran aceptación entre el público, especialmente durante la jornada del sábado. Los premios entregados en la ruleta han sido artículos donados por particulares, una iniciativa que contribuyó a reforzar el carácter participativo y solidario de la feria.

Otro de los puntos destacados fueron las dos exposiciones organizadas con motivo de la feria. Una de ellas, cedida por el Ayuntamiento de Valdealgorfa, mostró maquetas elaboradas por Vicente Martí. La otra rindió homenaje a antiguos oficios de Castelserás con herramientas, aperos y objetos cedidos por vecinos del municipio, entre ellos un antiguo sillón de barbero instalado en el Montepío.

La implicación vecinal ha vuelto a ser además uno de los pilares de Antaño, una cita que diez ediciones después continúa combinando artesanía, antigüedades y vida social en las calles del municipio.

Puestos y grupos de familias y amigos en la feria./ S.F.