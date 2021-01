La feria Militaria se marcha de Alcañiz a Alcorisa por «falta de apoyo municipal»

Después de doce ediciones la feria Militaria deja Alcañiz y se traslada definitivamente a Alcorisa al no contar con apoyo económico por parte del Ayuntamiento. Anualmente realizaban dos ediciones de su feria, una de ellas se llevará a cabo previsiblemente en junio en la villa alcorisana si el covid lo permite y para la otra tienen varias ofertas. Se han interesado ayuntamientos de la zona y también de la provincia de Huesca. Ya llevaban dos ediciones sin aportación económica y aseguran que sin una ayuda para los gastos la situación es «insostenible» en el tiempo.

Con la anterior corporación recibían una aportación directa como feria y ahora el actual equipo de gobierno los incluyó en el área de Cultura. Esta concejalía dejó de conceder sus ayudas de forma directa a excepción de tres entidades que consideró «especiales»-las dos bandas de música y el Cachirulo- y apostó por la concurrencia competitiva alegando que es lo que marca la ley y que con una mayor cuantía también se podían presentar todas las entidades que quisieran.

Aún no se ha dado el visto bueno final pero han presentado la documentación para recibir las subvenciones del año pasado entidades como Malandía, la Orquesta de Cámara, el Club de Jazz, la Cucarachona, el Taller de Arqueología y Mevameva Teatro.

En el caso del Frente de Aragón, no ha optado a las ayudas porque presentó la solicitud con un día de retraso por lo que los técnicos ya no la aceptaron según precisa el concejal de Cultura, Jorge Abril. Alega que fue una decisión exclusivamente «técnica y no política» de la mesa de valoración de la que también se dio cuenta en comisión e invita al Frente de Aragón a que se presente en la convocatoria de 2021 en la que reconoce que «el plazo será mayor». «En 2021 sacaremos las bases con más tiempo y podrán presentar su proyecto. Antes dependían de Ferias y ahora llegaron tarde. Tampoco he recibido ninguna llamada de ellos para hablar», precisa Abril.

Desde el Frente reconocen que entregaron la documentación un día tarde pero que tan solo se contaba con 10 días de plazo, un tiempo «irrisorio» que no se establece en ninguna otra administración. Sí apunta Ibáñez que mandó en tiempo la solicitud para optar a las ayudas por vía telemática y que no le fue aceptada, algo que considera «incomprensible» en estos tiempos y más en junio con la pandemia del covid.

Su presidente, Óscar Ibáñez, lamenta que se tengan que ir de su localidad después de doce ediciones porque ya era un evento asentado que dinamizaba la localidad pero alega que no pueden hacer frente a todos los gastos sin ayuda. «Normalmente recibíamos de 2.500 a 3.000 euros dependiendo de las facturas que presentábamos. No pedimos más, que nos ayuden con los costes pero si no hay voluntad en otros municipios tendremos cabida», apunta Ibáñez.