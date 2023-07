Fernando Fort ya tiene equipo: jugará en el Colo Colo, club zaragozano de la Segunda División

El caspolino Fernando Fort ya tiene nuevo destino. El exportero del Nantes F.S. firma por el Colo Colo de Zaragoza y jugará apenas a una hora de casa la próxima temporada. El club aragonés, en la Segunda División española, es actualmente junto al Sala 10 el equipo más importante de Aragón. «Estaré cerca de mi familia y mis amigos. Conseguir jugar en España era una prioridad después de cinco años en Nantes. Que mejor sitio que hacerlo en Zaragoza», explica Fort.

Para esta nueva etapa, el joven portero de la ciudad del Compromiso se muestra muy ilusionado. «Es lo que yo quería. No me iba a ir de Nantes por nada. Tengo muchas ganas de empezar«, destaca el de Caspe. «Conozco a gran parte de la plantilla de las categorías inferiores de la selección aragonesa. Desde el primer día me han dado muy buena acogida», añade.

El arquero de la ciudad del Compromiso se pone el reto de adaptarse «cuanto antes» y hacer un buen grupo. A partir de ahí, soñar con un hipotético playoff de ascenso a Primera División con un Colo Colo que lleva ya más de un lustro asentado en Segunda. «Mi sueño siempre ha sido jugar en la Primera División española. Es la mejor liga del fútbol sala del mundo», termina Fort.