‘Fernandito’ deja Francia tras cinco temporadas defendiendo la portería del Nantes F.S.

«Queridos amigos ha sido un placer inmenso. Llega el momento de separar nuestros caminos. Hasta pronto». Estas son las palabras con las que el caspolino Fernando Fort (conocido como ‘Fernandito’) ha anunciado este miércoles no continuará en el Nantes F.S., club en el que ha militado las últimas cinco temporadas.

Así, de mutuo acuerdo, lo ha comunicado de forma conjunta con el equipo a través de redes sociales. «No me voy triste, me voy feliz de haber estado aquí. Gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Gracias Nantes, llegué hace 4 años y medio y me voy con una maleta llena de experiencias y personas», añadió Fort en el comunicado.

5 temporadas, múltiples experiencias y un título copero

Fort ha vivido en Nantes toda una experiencia en lo personal y profesional durante este lustro. Subidas y bajadas a casi 1000 kilómetros, con una última temporada bastante lastrada por las lesiones pero con más luces que sombras. Sin ir más lejos, el culmen tuvo lugar la pasada campaña cuando el de Caspe logró ser protagonista en el título copero a nivel nacional que su equipo cosechó. Un sueño cumplido al que se sumó notorios resultados en la liga regular.

Por ahora, el portero caspolino no ha querido desvelar su futuro profesional pero sí que ha adelantado a La COMARCA que tiene ganas de emprender nuevos retos. «A partir de la próxima semana podremos concretarlo. Tendremos buenas noticias», terminó el de la ciudad del Compromiso.