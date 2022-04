Fernando Galve: «Esta pausa nos ha servido para aprender a valorar nuestra mayor tradición»

¿Cómo vivió la asociación de la Ruta del Tambor y del Bombo las cancelaciones en 2020?

Fue un momento muy duro. Primero cancelaron las Jornadas Nacionales, para las que teníamos ya todo preparado , y después la Semana Santa. Nunca antes se había dejado de tocar el tambor. Al menos no de la forma en la que se hace aquí en Aragón. Si que es verdad que pudimos hacerlo desde ventanas y balcones, pero sin ese ambiente especial donde se abarrotan las calles y plazas con nuestros familiares y amigos no fue lo mismo.

No pudo estrenarse en su momento. ¿Cómo afronta su primera Semana Santa como presidente de la Ruta?

Creo que será una de las más especiales. Muchos como yo también se quedaron a las puertas: desde alcaldes que no han podido vivir estos días desde su cargo hasta niños que han empezado a tocar el tambor más tarde de lo que realmente debían. Creo que este tiempo nos ha servido a todos para apreciar aún más unos actos que quizás antes hacíamos año tras año casi por inercia.

¿Cómo ha sido el trabajo de la Ruta durante estos años?

El único cambio fue que era un trabajo más frio al ser a través de videollamadas. Los integrantes de la Ruta estamos acostumbrados a las reuniones grupales, al encuentro entre compañeros, y eso es lo que más hemos echado de menos. Pero no hemos dejado de trabajar para mantener la reputación en torno a la tradición tamborilera. Una de nuestras apuestas ha sido el Museo de la Ruta en Híjar, para el cual acabamos de instalar un tótem que señalice su entrada, junto a la sede de la Comarca del Bajo Martín en la N-232. Antes pasabas por allí y no había ningún letrero que indicara su localización. Con este contribuimos a su desestacionalización y animamos a que cualquiera que pase por esa carretera se anime a visitarlo no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año.