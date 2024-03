Fernando Galve: «La Ruta toca por tradición, no por difusión. Es positivo que surjan más iniciativas»

Su localidad, Andorra, tuvo un anticipo de la Semana Santa con la celebración de las XXXVII Jornadas Nacionales. ¿Qué suponen esos días?

Como vicepresidente del Consorcio Nacional, ¿desempeñó algún papel en particular?

¿Cómo se preparan unas Jornadas Nacionales?

¿Cualquiera de los 22 municipios que integran el Consorcio tiene la capacidad de ser anfitriona?

¿Destina el Consorcio un presupuesto a las Jornadas?

En Urrea de Gaén también han sonado ya redobles durante las Jornadas de la Ruta del Tambor y Bombo. Hubo diversidad en la participación y llama la atención lo alta que es en los pueblos más pequeños. ¿Cómo se puede fomentar para que crezca en otros como Alcañiz?

La Semana Santa de la Ruta es Fiesta de Interés Turístico Internacional y su toque, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pese a ello, ¿podría verse eclipsada por ciudades como Zaragoza o Teruel, donde cada vez hay más afluencia?

Creo que no. La gente aquí no sale a tocar por ver quién tiene más difusión o más repercusión. En el Bajo Aragón tocamos porque es nuestra tradición y porque así nos lo han transmitido nuestros padres. Nosotros lo hacemos porque siempre lo hemos hecho. El tambor y el bombo, afortunadamente, está llevando un ritmo muy ascendente en todos los sitios. Están surgiendo otro tipo de rutas, se están creando cofradías en muchísimos pueblos y cada vez se hacen más cosas. Cada uno tiene su sitio, toca porque quiere y está intentando cumplir con su tradición, y así tiene que ser. Lo veo muy positivo, muy normal, con mucha tranquilidad y no creo que haya ningún problema.

Puede que las ciudades grandes jueguen con ventaja por su capacidad hostelera o sus infraestructuras de transporte. En la Ruta, el Tren Tambor de La Puebla de Híjar es buen ejemplo de cómo atraer turistas. ¿Son inspiradoras iniciativas como esta?

Este tren es ya una tradición y es muy importante para la población. Me parece una acción muy bonita y fundamental, que hace que vengan muchísimos turistas a la Puebla. Respecto a las infraestructuras, lo que no puedes hacer es construirlas solo para cuatro o cinco días. La Ruta está llena al 100% en Semana Santa y estamos muy contentos con el respaldo turístico que tenemos. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es cumplir con nuestra tradición, que es tocar el tambor y el bombo y participar en excursiones con nuestras cofradías y hermandades.

La Semana Santa es indispensable para la economía de algunos pueblos. En 2012 se publicó un estudio del impacto de la Ruta. Entonces el toque todavía no era Patrimonio de la UNESCO. ¿Se ha planteado actualizar este informe?

¿Se ha notado la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el turismo?

¿Cómo se podría desestacionalizar nuestra Semana Santa?

Desestacionalizar la Semana Santa es muy complicado porque está muy constreñida en unas semanas. No olvidemos que, ante todo, es tradición. Con el Museo de la Ruta (ubicado en la sede de la Comarca del Bajo Martín) lo hemos intentado. Es una forma rápida, amena y divertida de conocer nuestra tradición. Además, tenemos un guía, Alfredo, que con cita previa explica todo de una manera espectacular. Animo a todo el mundo que no lo haya visto a que se acerque.

¿Cuáles son los retos para que cada municipio tenga su museo?

La Comarca del Bajo Aragón va a diseñar una experiencia turística en torno al tambor con el propósito de desestacionalizar la Semana Santa. ¿Sabe de qué se trata?

Hemos hablado del gran esfuerzo que supone celebrar la Semana Santa, las Jornadas de la Ruta o las Jornadas Nacionales. ¿Se sienten respaldados por las instituciones?

El toque del tambor y el bombo es una tradición que pasa de padres a hijos. ¿Preocupa que pueda perderse por la despoblación que asola a nuestro territorio?

No, y lo digo, además, conscientemente. Solo tienes que pasarte por las Escuelas de Tambor de los 9 pueblos de la Ruta para ver cómo hay muchísimos niños con una ilusión desbordante y una destreza brutal. Esto se vio reflejado el otro día en el desfile de las Escuelas en Urrea y también en las Jornadas Nacionales con los pequeños de Andorra. Por otro lado, los bajoaragoneses que están fuera, quizás no vengan a casa por Navidad, pero sí que regresan siempre por Semana Santa. Los hijos de los pueblos de la Ruta siempre van a tener esa cita con su tradición, sus orígenes, sus familiares y sus amigos. Es una forma de unirnos con nuestro pasado, pero también, a través de estos desfiles, con el futuro. El relevo generacional está garantizado. Los tambores y bombos del Bajo Aragón gozan de una magnífica salud.

Los descendientes pueden llegar desde fuera en Semana Santa, sin embargo, alguien tendrá que preparar todo durante el año… ¿Qué es lo que no vemos?

¿Cuál es el trabajo invisible de la Ruta?

Cuando acabe la Semana Santa, por ejemplo, habrá que preparar las justificaciones de las subvenciones. En cuanto pase el verano, empezaremos con el cartel, con los presupuestos, los folletos, la revista, la organización de las Jornadas… Además, durante todo el año nos invitan a muchísimos lugares, aunque no siempre podemos ir. No hay un mes en el que estemos parados.

Cumple su segundo mandato como presidente de la Ruta, aunque cabe recordar que el primero estuvo truncado por el covid. ¿Qué objetivos se marcó y cuáles ha podido cumplir?

No pude celebrar mis dos primeras Semanas Santas. Luego organicé las Jornadas de la Ruta de Alcañiz y las de Albalate del Arzobispo. Este 2023 me presenté a la reelección y tuve la suerte de que mis compañeros me siguieron apoyando. No me marco un objetivo claro. Puede parecer poco ambicioso, pero no lo es. Creo que mantener las actividades, la promoción y el prestigio que tiene la Ruta en estos momentos ya es un trabajo ingente. En reconocimientos nacionales e internacionales, tenemos ya los máximos galardones. Por supuesto que todo se puede mejorar y estoy abierto a cualquier proposición, nos venga de donde nos venga.