Fernando Zorrilla: «Debemos conservar las oliveras centenarias. Las instituciones tienen que implicarse para proteger un patrimonio que es de todos»

¿Por qué se te concede el premio Mirador?

El premio Mirador es un reconocimiento a gente que ha aportado algo a la cultura aragonesa. En concreto se me ha concedido por el proyecto que hemos concluido sobre las oliveras centenarias, que se extendía por los municipios bajoaragoneses del Mezquín y por el Matarraña. En concreto hemos conseguido que en Belmonte de San José la Olivera de Cervera fuese el primer olivo declarado por el Gobierno de Aragón como olivera singular. Árboles singulares en nuestra comunidad existen varios, pero oliveras no, y por tanto creo que es un reconocimiento a la labor realizada. Lo llevo en el corazón porque llevo muchos años trabajando por mi condición de Agente de Protección de la Naturaleza en este territorio y en esta localidad y tengo una relación entrañable con los vecinos y los valores naturales de Belmonte. Quiero agradecer a todo el pueblo este reconocimiento. Además, en la entrega pusieron la canción ‘La Olivera’ de Joaquín Carbonell, algo que nos llenó a todos de emoción.

En el valle del Mezquín es donde más oliveras centenarias habéis encontrado...

¿De dónde viene tu amor por los árboles y, en concreto, por las oliveras?

Me lo he preguntado muchas veces. Creo que son cosas que suceden a lo largo de la vida. He podido trabajar con varios expertos y amigos en la elaboración del libro ‘Árboles Singulares del Bajo Aragón’ y esto al final ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo. Por el camino me he encontrado a muchas personas que han colaborado. Resulta muy gratificante conocer la historia de cada uno de estos árboles, algunos de ellos hasta este momento no se conocían. Creo que tenemos un patrimonio arbóreo muy importante pero en este país hemos sido muy arboricidas. Se han perdido multitud de árboles de notables dimensiones, historia y singularidad. Ahora empezamos a ver las cosas de otra manera y se empieza a aplicar el sentido común.