Ferrán Vallespinós: «El Bajo Aragón vivió unas circunstancias únicas en toda España durante la Guerra Civil»

¿Dónde está Valdealgars?

¿Por qué escribe una novela ambientada en el Bajo Aragón Histórico?

Siempre me había gustado mucho leer e investigar sobre la guerra civil. Creo que fue un conflicto terrible y que se alargó muchísimo. Pero la zona del Bajo Aragón y Matarraña fue muy especial. Mientras las tres capitales aragonesas quedaron en manos de los sublevados, esta zona quedó en tierra de nadie. Rápidamente aparecieron las milicias anarquistas que venían de Barcelona, Tarragona y Valencia y cuyo objetivo teórico era recuperar Zaragoza, aunque lo cierto fue que no pusieron mucho empeño en ello y se quedaron por aquí. Hicieron un gobierno libertario, experiencia única en el mundo porque no ha habido otro sitio con un gobierno de anarquistas. Además violentos, porque era una facción violenta. Este gobierno se alargó 2 años cuando hubiese sido más lógico en Barcelona o Zaragoza donde había más cenetistas. Luego aparece Líster, acaba con esto y hay unos gobiernos más o menos republicanos y en primavera de 1938 llegan las tropas de Franco y ocupan los pueblos. En resumen, esta zona ha vivido unas vicisitudes que desde mi humilde punto de vista no vivió ninguna otra zona de España.

En su libro afirma que la guerra civil no se ha superado en España...

Yo en la portada ya digo que la Guerra Civil no está cerrada y lo digo por dos razones: una es el silencio. En la zona yo me encuentro a mucha gente que aún no quiere hablar de esto más de 80 años después. Y otra es la visceralidad existente cuando sacas el tema. Hace poco presenté este libro en Barcelona y se montó un debate paralelo terrible y crispado sobre la legalidad de la República. Cuando esto pasa es que no lo hemos solucionado. Mi novela no va de buenos y malos si no de personas que actúan de una u otra manera cuando se les pone en una tesitura vital. No tiene ningún trasfondo político. Yo creo que todos, especialmente la juventud, deberíamos reflexionar. Aquí hay que reconocer los errores de unos y de otros , hablar claramente de las cosas y hacer una verdadera reconciliación. La guerra civil sucede tras un siglo de injusticias y desigualdades. En Alemania fue terrible lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo tienen enterrado. La guerra civil de EEUU fue mucho peor. Aquí quizá es que aún falta mucho por desenterrar. Falta hablar y un debate sereno y objetivo. No se tiene una hoja de ruta clara y lo que no puede ser es convertir leyes que quieren avanzar en ello en «unos contra otros» ¿Qué hay que hacer para que esto deje de ser un problema?