La fiesta de Los 40 de Valderrobres entrega su cheque solidario a Cruz Roja

Cruz Roja-Asamblea Matarraña ha recibido este martes el cheque benéfico con el importe recaudado en la fiesta de Los 40 que Valderrobres acogió el pasado 12 de agosto. Raquel García, directora comercial de las emisoras, visitó durante la mañana las instalaciones de la ONG para hacer entrega, en nombre de Grupo de Comunicación La COMARCA, de la donación benéfica recaudada, que en esta ocasión asciende a 480 euros.

Desde Cruz Roja recibieron la donación con gran alegría y agradecimiento. «Espero que podamos seguir realizando muchas más actividades y ayudando a personas que lo necesiten, con reparto de alimentos y con talleres en los diferentes pueblos del Matarraña», asegura Sara Llerda, trabajadora social del la entidad.

La fiesta de Los 40, organizada por el Grupo de Comunicación La COMARCA, debutó por primera vez en Valderrobres hace unas semanas. El público que se acercó hasta la población pudo disfrutar de una selección musical de primer orden. En el cartel aparecieron reconocidos artistas como Dj Dani Moreno ‘El Gallo’, Dj Cristian San Bernandino o Dj Daniel PS.

Cruz Roja-Asamblea Matarraña es una entidad sin animo de lucro que tiene múltiples luchas sociales. Entre ellas, destacan la realización de talleres de estimulación cognitiva, el reparto de alimentos para personas con bajos recursos, las clases de castellano para inmigrantes y la lucha por mantener una vida activa en personas de la tercera edad. «Hay muchos problemas de soledad. Cuando empiezas un taller con personas mayores ellos mismos son los que te piden que no los dejes. Nosotros no disponemos de muchos vehículos para atender la gran demanda que existe en esta comarca. Si no fuera por estos talleres habría muchas personas que no saldrían nunca de casa», expresó Mª del Carmen Pamies Vila, directora de la entidad.