Filtraciones en varias bodegas obligan a cortar la calle San Pedro de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz cortó este jueves al tráfico la calle San Pedro para estudiar el origen de filtraciones en varias bodegas, concretamente en las ubicadas en las viviendas entre los números 5 y 11. Tras haber recibido instancias de los propietarios de la aparición de grietas por las que se filtra el agua, el consistorio ha contratado a una empresa para que investigue si las afecciones proceden de averías en la red de suministro de agua municipal o si, por el contrario, tienen que ver con la inestabilidad del cerro Pui Pinos. «Tenemos que asegurarnos de que las filtraciones serán saneadas y no van a ir a más», explicó este jueves el teniente de alcalde de la capital bajoaragonesa, Javier Baigorri.

La calle permanecerá cortada «el menor tiempo posible» pero no hay plazos. Baigorri detalla que no se ha desalojado a ningún vecino porque, al menos por el momento, no hay riesgo de derrumbe. «Primero tenemos que ver el origen para, a partir de ahí, poner una solución, que es posible que sea un rellenado de las bodegas», detalló.