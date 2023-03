El fin de la brecha salarial o la valorización de los cuidados, entre las proclamas del 8M en el Bajo Aragón con Andorra como sede

El morado volvió a teñir las calles bajoaragonesas este miércoles 8 de marzo y especialmente lo hizo en Andorra, donde se centralizó la marcha por el 8M organizada por el Bajo Aragón Feminista. Mujeres y también hombres de todas las edades se trasladaron desde localidades como Alcañiz, Caspe o Alcorisa con las AMAS Rurales al frente con su envolvente batukada. La emblemática plaza del Regallo volvió a ser el centro de reunión y encuentro de la reivindicación con decenas de personas que marcharon desde allí por las calles del centro hasta regresar a los pies del minero y el labrador.

En el manifiesto leídos a varias voces se clamó por las que están y por «las asesinadas» con un rotundo «basta de agresiones». Las manifestantes clamaron por las 99 asesinadas el año pasado y las 16 que ya van en el presente. Se exigió que «el Pacto de Estado se siga dotando de medios y recursos para hacer políticas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Basta de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas». Apuntaron a la educación como la manera de «combatir las violencias sexuales», algo que solo puede hacerse de manera «natural» mediante la educación y formación de todos los agentes sociales.

Centradas en el entorno, se clamó por una garantía de futuro en los pueblos. «Somos mujeres rurales y queremos que se garantice que podamos desarrollar nuestro futuro personal y profesional en el mundo rural, algo fundamental para frenar la despoblación», dijeron. «El trabajo doméstico, que hacemos mayoritariamente las mujeres, es imprescindible para poder sostener la vida y estos trabajos se dan con mayor frecuencia en el medio rural por el alto índice de población envejecida. Hay que poner en valor este trabajo invisibilizado y precario, ya sea en casa, mal pagado o como economía sumergida. Por eso, reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y la redistribución de ese tipo de tareas. Pedimos un sistema de pensiones en el que los cuidados, la reproducción y el sostenimiento de la vida también cotice», añadieron antes de seguir con un «no más pensiones de miseria que nos obliguen a sufrir pobreza en la vejez».

Del cuerpo de la mujer se exigió un «aborto seguro, libre y gratuito». También, «ser protagonistas de nuestra vida, nuestra salud y nuestros cuerpos sin ningún tipo de presión estética, nuestros cuerpos no son mercancía, basta ya de ser utilizados como reclamo». Denunciaron «la mal llamada gestación subrogada o alquiler de vientres. No a la mercantilización de nuestro cuerpo».

Recordaron la precariedad laboral y que la brecha salarial en Aragón es del 28%, algo que «también afecta a las pensiones». En cuanto a la educación, recordaron que «es una etapa fundamental en la que construimos nuestras identidad, por eso pedimos una educación pública, laica y feminista, que ahonde en la diversidad y que no permita una sola agresión machista ni contra el colectivo LGTBIQ+ en las aulas y que la perspectiva de género sea transversal».

La cita acabó con una performance con una canción de Layla Añil alegórica a «la importancia de tejer redes entre las mujeres».

Solo hubo un momento de silencio. El cierre a la manifestación lo pusieron dos mujeres ucranianas refugiadas en Andorra que cantaron dos canciones: una de ellas por la libertad y en contra de la guerra y la otra por la libertad de las mujeres. La plaza enmudeció para acompañarlas y hubo que contener la emoción, algo que no todo el mundo consiguió. Las que salieron a cantar recibieron el caluroso aplauso y un broche de cierre a la manifestación con la plaza del Regallo coreando «No a la guerra».

Izado de la bandera feminista en la capital del Bajo Aragón

Más de un centenar de vecinos de la capital bajoaragonesa -mujeres y hombres de todas las edades- se concentraron este miércoles a las 18.00 en la plaza Constitución para ser testigos de cómo se izaba la gran bandera feminista de color morado, que sustituirá a la habitual durante los próximos días. Varios asistentes incluso se animaron a participar activamente tirando de la cuerda. Seguidamente, diversos representantes de las entidades organizadoras -el Ayuntamiento de Alcañiz y el Bajo Aragón Feminista- leyeron un manifiesto conjunto. Antes, la concejal de Igualdad, María Milián, subrayó que el 8M es «un día de sororidad y de lucha colectiva», en el que «volvemos a salir a las calles para alzar la voz contra todas las desigualdades que tenemos las mujeres». «Todos los días hay que trabajar la igualdad, pero la jornada de hoy es especialmente importante para visibilizar todas las violencias, la brecha de género, la brecha salarial, y todas las desigualdades», añadió Milián.

La cita finalizó con una sesión de micro abierto sobre poesía y mujer, impulsada por la Asociación Literaria y Artística Poiesis, y en la que pudieron participar de forma libre todas las personas que lo desearon. Se escucharon poemas y, también, citas más breves de algunas mujeres ilustres. Por ejemplo, una vecina leyó estas líneas de Carmen Ruiz Fleta (Zaragoza, 1978): «Que no te escondas. Que no hagas como tu madre y no te escondas. Que aprendas de ellas: de Virginia, de Alfonsina, de Anaïs y sepas dar un golpe de verso cuando la vida se ponga bruta». Todas ellas recibieron un caluroso aplauso por parte del público.

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz, también organizaron una andada con salida tanto desde Valmuel como de Puigmoreno, en la que los vecinos se encontraron a mitad de camino, y charlaron mientras disfrutaron de un café.

En Alcorisa, la Asociación de Mujeres Autosuficientes Sororas Rurales convocó este miércoles a las 12.00 una concentración, con lectura de manifiesto, en la plaza de los Arcos. Por la tarde, además, se celebró un cuentacuentos familiar.

Múltiples manifiestos en el Matarraña

En el Matarraña fueron varias las localidades que celebraron actos por el 8M. En Valderrobres, se vivió una doble conmemoración. El primero de los actos tuvo lugar en la plaza de España, en los porches de la casa consistorial. La concejal de Cultura, Asunción Giner, fue la encargada de leer el manifiesto ante un grupo de personas que asistió al acto. Media hora después, a las 12.30, tuvo lugar la lectura del manifiesto en la sede de la comarca del Matarraña. En este caso la encargada fue Marta Navarro, consejera comarcal y alcaldesa de Valdeltormo. La capital del Matarraña inició ya el sábado los actos del Mes de la Igualdad con una representación teatral en la Casa de la Cultura.

Arens de Lledó fue otro de los municipios en celebrar el Día Internacional de la Mujer. Representantes municipales, varios vecinos y una representación de la Guardia Civil asistieron al acto. Por su parte, la gran plaza de Fuentespalda acogió la lectura del manifiesto. El Ayuntamiento tuvo un detalle, asimismo, con todas las vecinas que asistieron al acto.

‘Mujeres que llegan lejos’ en el Bajo Martín

El Aula de Educación de Personas Adultas de Albalate junto a la Comarca del Bajo Martín organizaron en la tarde de este miércoles la charla ‘Mujeres que llegan lejos’. Con un formato similar al del pasado año, seis mujeres vinculadas a la localidad explicaron sus historias personales y profesionales. La cita tuvo lugar en la Casa de Cultura, que se llenó para escuchar las vivencias de estas mujeres, que o bien nacieron en la zona o llegaron desde otros países para hacer de Albalate su casa. En esta ocasión las protagonistas fueron Rosa Pastor Bernad, Naima Es Saady Salmi, María Jesús Pina Bonías, Alicia Luz Villa Yarlequé, Isabel Eced Martínez y Awatif Hafidi.

Por su parte, los vecinos de La Puebla de Híjar se concentraron frente a la casa consistorial a las 16.30 en un encuentro organizado por la Comarca del Bajo Martín. Se leyó un manifiesto, hubo chocolatada y se realizó un taller de Shibori. En Castelnou, el Ayuntamiento y ‘Un lugar para encontrarse’ convocaron a los vecinos a las 17.30 en la plaza del consistorio para leer un manifiesto, que también sonó a través de la megafonía. Una hora antes, se «construyó» ese manifiesto en el bar multiservicios con la participación de todos los que lo desearon, mientras que los más pequeños disfrutaron de una actividad de pintura.

Un corto en el Maestrazgo sobre la corresponsabilidad

La Asociación de Mujeres de Cantavieja junto a la Comarca del Maestrazgo y la colaboración del Ayuntamiento, organizaron unas jornadas para reivindicar el Día de la Mujer. Más de 50 vecinas y vecinos se reunieron a las 18.00 en el salón de actos del Consistorio, donde se proyectó el corto ‘Diferencias’ y se leyó el manifiesto. El audiovisual trató la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, así como las diferencias entre lo que supone ser madre y padre. También concluyó el cortometraje con la reflexión de que «ser madre es una elección y no una imposición».

Con conciencia crítica, realidad y también ilusión, Sara Balfagón y Esther Palomo, miembros de la junta de la Asociación de Mujeres, leyeron el manifiesto feminista. Es sus palabras remarcaron la necesidad de igualdad de oportunidades entre géneros y la eliminación de la violencia. Así como la necesidad de unión de todas las mujeres y hombres para conseguirlo. «Ojalá en un futuro este día que conmemoramos se convierta en un recuerdo de lo que se luchó y se alcanzó en el Siglo XXI», concluyó la lectura. El mensaje finalizó con un fuerte aplauso y un grito de ‘Vivan las Mujeres’. Para concluir la jornada también se repartió un detalle ofrecido por la Comarca del Maestrazgo.

Los actos no se completaron, porque los días 13 y 14 se proyectará el documental ‘Excluidas del paraíso’ en diferentes localidades de la comarca, que contará con la asistencia de su directora para realizar una charla-coloquio.

No cesan los actos en el Bajo Aragón-Caspe

La Ciudad del Compromiso también alzó la voz en este 8M. En primer lugar, autoridades y vecinos se reunieron por la mañana frente al consistorio para atender a la lectura del manifiesto pronunciado por la concejal de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Caspe, Alicia Clavería. Pero, además, la tarde continuó con una nueva concentración. En este caso, fue organizada por el Bajo Aragón Feminista. Las integrantes de esta asociación leyeron para todos los presentes las luchas que todavía persiguen las mujeres de todo el mundo, en cualquier ámbito de sus vidas. Asimismo, estas feministas han invitado a los presentes a que formen parte de su agrupación y asistan a las asambleas mensuales que organizan.

Por su parte, en Fabara, Les Dones Fabaroles celebró un café tertulia en el bar Tropical. Algunas asociaciones, así como la propia comarca del Bajo Aragón-Caspe, continúan organizando actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer durante las próximas semanas.

La DPT inaugura en Alfambra el mural ‘Sin nosotras se para el mundo’

La Diputación de Teruel inauguró en Alfambra el mural ‘Sin nosotras se para el mundo’, en el marco de su acto institucional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El presidente Manuel Rando, la diputada de Bienestar Social, Rosario Pascual, y las diputadas Ana Cris Lahoz y María Ariño estuvieron en el acto, así como en la lectura del manifiesto -aprobado como declaración institucional en el pleno ordinario de febrero-, junto con el alcalde, Carlos Abril; la consejera de Servicios Sociales de Comarca Comunidad de Teruel, Sara Ros; la ilustradora y autora del mural, Elena Castillo, y vecinas y vecinos de la localidad.

«El lema sin las mujeres se para el mundo es muy acertado porque es verdad y, es más, sin las mujeres qué sería del medio rural. Son la razón de que los pueblos tengan vida y son el futuro porque asientan población», destacó el presidente de la DPT añadiendo que, por esa razón, «hay que establecer una serie de medidas como las que estamos haciendo desde la DPT, porque hasta ahora nunca ha habido ayudas a la escuela infantil y para que puedan conciliar tienen que tener» este servicio.

Asimismo, Rando señaló que con la celebración del acto en Alfambra, que se suma a otras acciones realizadas en distintos puntos de la provincia, «hemos querido descentralizar estos actos porque la institución se debe a sus pueblos y tenemos que seguir, en los próximos años, con esto que hemos iniciado».