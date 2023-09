Finaliza la restauración de la histórica puerta del Consistorio de Caspe

Las puertas de madera de la Casa Consistorial de Caspe ya están restauradas, después de que se llevase a cabo en ellas un trabajo de tres meses de reparación, limpieza y de sellado de las zonas afectadas por el desgaste.

El objetivo principal de esta propuesta se ha centrado en estabilizar la obra y mejorar su legibilidad. Este minucioso proceso ha contemplado diferentes fases. La primera de ellas fue la eliminación mecánica y en seco de la suciedad superficial (polvo y depósitos no adheridos); la eliminación de barnices; la suprimido masillas deterioradas y agrietadas que no cumplían su función; y el sellado con masillas compatibles con los materiales originales completando espacios que pudieran acumular polvo y humedad. También se ha realizado un tratamiento del alabeo en el ala izquierda, mediante la introducción de una pieza de madera tallada a medida, asegurando que no quedaran huecos en los que se deposite la suciedad ambiental.

Finalmente, se le ha aplicado un barniz como protección contra los agentes atmosféricos y con filtro UV. Con todo ello se ha pretendido garantizar su óptima conservación y se completará el proceso haciendo un seguimiento a la obra restaurada y estableciendo un plan de mantenimiento. Esta actuación, del Área de Patrimonio, ha contado con un presupuesto de 9.559 euros.

Unas puertas con historia

Las puertas de la entrada principal del Ayuntamiento de Caspe son un elemento patrimonial, datado en el año 1859, tal y como se puede comprobar en la firma tallada en la madera. Es obra del escultor Manuel Albareda Cantavilla. Las puertas fueron talladas por encargo municipal, tras la construcción de la actual Casa Consistorial, ya que el anterior inmueble fue destruido por un incendio en 1837. El escultor realizó las hojas de las cinco principales puertas del Ayuntamiento, cuatro de ellas más sencillas y que se encuentran en el interior. Corresponden a los accesos al Salón de Plenos y a las Oficinas Municipales.

Por todo ello, la puerta principal contará en un futuro con unas cubiertas a medida que las proteja de los actos festivos que se realizan en la plaza en la que está ubicado el consistorio.