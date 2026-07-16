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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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16 JUL 2026|

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El FITE de 2026 destinará 500.000 euros a modernizar el pequeño comercio de la provincia de Teruel

La línea permitirá subvencionar hasta el 80% de las inversiones destinadas a mejorar o digitalizar establecimientos comerciales. Su publicación en el Boletín Oficial de Aragón está prevista para el próximo 24 de julio

Presentación de la nueva línea de ayudas del FITE en la Cámara de Comercio./ CCT
Presentación de la nueva línea de ayudas del FITE en la Cámara de Comercio./ CCT

La COMARCA16 07 2026

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El pequeño comercio de la provincia de Teruel podrá beneficiarse de una nueva convocatoria de ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) dotada con 500.000 euros. La línea permitirá subvencionar hasta el 80% de las inversiones destinadas a modernizar, mejorar o digitalizar establecimientos comerciales. Su publicación en el Boletín Oficial de Aragón está prevista para el próximo 24 de julio.

Más de una treintena de establecimientos participaron este jueves en una jornada informativa organizada por la Dirección General de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Cámara de Comercio de Teruel. El encuentro se celebró de manera presencial en la sede de la institución cameral y también pudo seguirse por internet.

Durante la sesión se explicaron las distintas líneas de apoyo, los principales requisitos y las particularidades de la convocatoria. También se resolvieron las dudas planteadas por comercios, asociaciones y otros agentes interesados.

Inversiones que podrán recibir financiación

Las ayudas están dirigidas a pequeñas y medianas empresas comerciales minoristas, tanto personas físicas como jurídicas y sociedades civiles, que desarrollen su actividad en establecimientos físicos permanentes situados en la provincia de Teruel. Los negocios deberán estar abiertos al público e inscritos en el Registro de Actividades Comerciales de Aragón.

Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de construcción o modernización de establecimientos, las reformas de fachadas, la instalación de rótulos, toldos y marquesinas, las mejoras de accesibilidad y la adquisición de mobiliario comercial.

También podrán financiarse cámaras frigoríficas, terminales de punto de venta, programas de gestión, lectores, balanzas digitales, equipos informáticos y herramientas relacionadas con el marketing digital y el comercio electrónico. Para poder optar a las ayudas, las inversiones deberán haberse ejecutado y pagado entre el 23 de agosto de 2025 y la fecha en la que se presente la solicitud.

Plazo abierto hasta el 24 de agosto

La valoración de los proyectos tendrá en cuenta aspectos como la ubicación del establecimiento según el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, la antigüedad del negocio, su profesionalización, la pertenencia a asociaciones comerciales o su integración en la red de Multiservicios Rurales. En los casos de relevo empresarial podrá computarse la antigüedad previa del establecimiento, con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios arraigados en el territorio.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de agosto de 2026. La Cámara de Comercio de Teruel ofrecerá información y asesoramiento a los establecimientos interesados en preparar y tramitar la documentación.

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