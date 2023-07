Florida & Hermosso: «Deberían programarse más festivales abiertos y que ofrezcan oportunidades a los jóvenes como el Aragón Sonoro»

¿Cómo valoráis que se impulsen desde los Ayuntamientos festivales como el Aragón Sonoro de Alcañiz?

Ya sois fijos. Es el tercer año que venís y además por partida doble porque habéis actuado por la tarde por las calles y fuisteis la actuación sorpresa fi

César: el público en Alcañiz nos quiere mucho, todavía no sabemos por qué (risas). Estamos como en casa, es increíble poder sentirlos tan cerca y el amor y la energía que nos transmiten. Isabel: ya estoy emocionada (risas).

Después de 10 años de trayectoria este año habéis editado vuestro primer cd, Cercado Mental, ¿por qué ahora?

Isabel: creíamos que teníamos que dar un paso hacia delante porque no solo somos dj’s sino también productores musicales. Queríamos crear algo propio y no solo pinchar temas de artistas que nos encantan. Tener un disco propio en el que expresar lo que nos gusta, lo que no y disfrutarlo artísticamente de una forma más gamberra.