Forestalia promoverá la construcción de siete parques eólicos en el Bajo Aragón-Caspe, Bajo Aragón y Matarraña

La empresa Forestalia proyectará siete parques eólicos a caballo entre las comarcas del Bajo Aragón-Caspe, Bajo Aragón y Matarraña, en las provincias de Zaragoza y Teruel. Los siete parques eólicos constarían, en la mayoría de los casos, de 9 aerogeneradores cada uno y se han propuesto a los municipios de Maella, Valdealgorfa, Belmonte de San José, La Codoñera, Mazaleón, Valjunquera y Valdeltormo. Según confirmaron fuentes de la propia empresa, estos desarrollos no forman parte del paquete de 3000 MW de la provincia de Teruel que ya están en tramitación, sino que son otros futuros desarrollos previstos, cuya tramitación administrativa comenzará previsiblemente entre mayo y junio.

Estos siete parques tienen una capacidad aproximada de casi 50 megavatios cada uno de ellos por lo que su tramitación no dependería del Ministerio de Transición Ecológica si no del Gobierno de Aragón. Los proyectos que no llegan a esta cifra deben de ser tramitados por la administración autonómica y los que la superan van directamente al Ministerio. De este modo, en total serían en torno a 350 megavatios y en torno a 63 aerogeneradores. Algunas de las ubicaciones previstas por la empresa coinciden con la propuesta de parque eólico denominado Paucali y que llevó a cabo a principios de 2020 la empresa Capital Energy.

La mayoría de alcaldes consultados reconocieron haber recibido estas propuestas y explicaron que, sin embargo, todavía lo están estudiando. Lo cierto es que en los últimos días existe cierta división entre la opinión pública a la hora de considerar la idoneidad de ubicar parques eólicos en sus términos municipales. Esa disparidad de opiniones se plasma en lo que muchos alcaldes han expresado en los últimos días tras conocer estas nuevas propuestas. Mientras en algunas zonas existe un rechazo mayoritario hacia estos proyectos, en otras localidades especialmente en las zonas menos turísticas lo ven como una «oportunidad de desarrollo» tal y como han expresado algunos alcaldes consultados.

Hasta el momento tan solo se han conocido detalles del anteproyecto del parque denominado Menecio y a través del cual se instalarían 9 aerogeneradores en los términos municipales de Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón. Fuentes de la empresa confirmaron que la tramitación del proyecto aún no se ha iniciado pero comenzaría en las próximas semanas. La propuesta fue presentada hace varios días a los ayuntamientos afectados. Este parque se denominaría contaría con una potencia de 49,5 Megavatios.