Viento Alto reivindica en Teruel su postura frente las renovables

Los alcaldes de las localidades que conforman la Asociación Viento Alto -La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Tronchón, Villarluengo, Mirambel, La Cuba, Bordón, Fortanete y Puertomingalvo- se han concentrado en la mañana de este sábado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Teruel para defender la instalación de los parque eólicos en sus municipios.

La alcaldesa de Mirambel, Maricarmen Soler, leyó un manifiesto en nombre de los municipios de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre que defienden la instalación de aerogeneradores en sus términos a fin de asegurar un futuro para los vecinos de sus localidades. Insisten en que este tipo de parques sí traen empleo y prosperidad. «Vemos que estamos a años luz de la calidad de vida que tienen los ayuntamientos vecinos que cuentan con parques. Que no revierte y no genera empleo no es cierto. ¿Qué la demografía baja? Lo que no sabemos es lo que hubiera pasado si no los hubieran tenido, y ese matiz es muy importante», destacó Ricardo Altabás, alcalde de Cantavieja. En la misma línea se mostró Roberto Rabaza, alcalde de Tronchón, el municipio más pequeño de Viento Alto: «Nosotros tenemos a 1’5 kilómetros el parque eólico de Olocau del Rey. Vemos que tienen guardería gratis, han hecho viviendas para nuevos pobladores… y tienen otros muchos recursos. Veo que a su lado somos un pueblo de segunda«, lamentó.

Tal y como aseguran, para algunas de estas localidades la instalación de estas plantas eólicas es prácticamente la única esperanza que les queda. De hecho, el mensaje que han llevado a la capital a través de pancartas ha sido: «Por un futuro para nuestros pueblos». Han defendido además el modelo que sigue Viento Alto, que busca repartir los beneficios económicos que puedan generar las renovables entre los distintos pueblos. «Antes de empezar un proyecto empecemos por ahí. ¿Para qué? Para que no haya pueblos de primera ni segunda división, que todo el dinero vaya repartido para todos», reivindicó Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid.