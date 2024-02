La formación para emprendedores del Bajo Aragón-Caspe concluye con una jornada centrada en la digitalización, productividad y liderazgo

Cerca de 20 emprendedores del Bajo Aragón-Caspe se han vuelto a reunir este domingo en Fayón para asistir a la segunda jornada del proyecto ‘Integral Innova Mujer: Dinámicas del emprendimiento femenino como medida contra la despoblación rural’. En esta cita, tres ponentes han aportado las claves para conseguir una transformación digital, productividad y liderazgo femenino de éxito en cualquier tipo de negocio.

Algunos de los asistentes repitieron tras el primer encuentro en la Casa Bosque, en Caspe, y otros se sumaron a esta cita que todos encontraron de gran utilidad. «Esta actividad me parece súper interesante porque se nos olvida poner en común las cosas. Nos creemos que como autónomos estamos solos ante el mundo y el juntarte con otros emprendedores, ser de maneras diferentes de pensar y hacer, y compartirlo siempre te abre la mente. El hecho de escuchar a otros ya te ayuda a mejorar», ha destacado Ana, una de las asistentes a la jornada.

En el caso de Susana Campos, que este domingo acudía como participante, también tuvo la oportunidad de ser una de las ponentes en la jornada anterior. «Este proyecto es enriquecedor porque todo el mundo necesitamos escuchar cosas que a todos nos ocurren en el día a día ya que a veces no paramos a ver qué podemos mejorar o cambiar algo que no nos gusta. Yo creo que estas sesiones vienen muy bien para llegar a lo que queremos ser. Y desde luego no está conflicto estar en el medio rural con tener las herramientas que hemos aprendido. Por ello, lo que ha conseguido Innova Mujer es unir y fortalecer aun más a los emprendedores del territorio que hemos venido».

Tras las charlas de Susana Campos, Beatriz Blasco y Gemma Pallarés en la primera jornada, en esta ocasión, los ponentes han sido Xavier Gallardo, que ha participado de forma telemática, Sandra Barceló y Beatriz Blasco, quien ha repetido con una presentación de temática diferente. Los tres han procurado crear un ambiente distendido en el que hubiera espacio para el aprendizaje, la reflexión, la participación y las risas.

«Ambas jornadas han sido muy positivas tanto por la participación y como por la profesionalidad de los ponentes. Hemos tratado diferentes temas que espero que ayuden a los emprendedores que han participado. Con esto, cerramos la primera parte de este ciclo y ahora empezamos la segunda en la que se realizarán los asesoramientos personalizados con los ponentes», ha evaluado Rubén Cabistany, técnico de Promoción Económica del Ayuntamiento de Fayón, entidad organizadora junto con Rivus Coworking.

Transformación digital de la mano de Xavier Gallardo

La primera ponencia de este domingo la ha impartido Xavier Gallardo. En ella, ha aportado las claves para evaluar, diseñar, ejecutar y supervisar un proyecto de transformación digital en un negocio. Para ello, a lo largo de su exposición ha aportado numerosos ejemplos reales que han ilustrado cada concepto explicado.

La ponencia de Xavier Gallardo ha sido telemática./ S.F.

La digitalización nos hace mucho más competitivos, sin ella el peso de que no funcione la empresa es importante» Xavier Gallardo. Socio Director de Novatec Advisors

«La digitalización nos hace mucho más competitivos y sin ella el peso de que no funcione la empresa es importante», ha asegurado Gallardo. Para guiar a los asistentes, también ha compartido diferentes herramientas como Trello, Asana, One Note o Canva que permiten agilizar e integrar digitalmente distintos tipos de procesos.

Sandra Barceló y la productividad emocionalmente inteligente

Tras la pausa para el café, Sandra Barceló ha bajado la cafeína con un ejercicio de respiración y atención plena. «La tendencia a no tener tiempo tenemos que revertirla, no podemos funcionar todo el tiempo en piloto automático».

Sandra Barceló ha comenzado su sesión con una aproximación al concepto productividad./ S.F.

Todos tenemos que cumplir plazos pero seguramente si nos paramos a respirar dos minutos, cuando volvamos a la tarea seremos más productivos Sandra Barceló. Psicóloga

Para la ponente, la productividad emocionalmente inteligente es la suma del Mindfulness (atención plena) y la inteligencia emocional. «Todos tenemos que cumplir plazos en el trabajo pero seguramente si nos paramos a respirar dos minutos, cuando volvamos a la tarea seremos mucho más productivos».

En su charla, Barceló ha suscitado diferentes debates y reflexiones a través de preguntas y dinámicas. Además, también ha expuesto varias pautas para conseguir alejar el estrés y conseguir no solo mejorar la productividad, sino también el bienestar personal.

Liderazgo femenino por Beatriz Blasco

Sobre liderazgo femenino ha hablado Beatriz Blasco en su segunda ponencia dentro de este programa. «Hablamos de energía femenina, todos tenemos dentro esa energía al igual que tenemos la masculina. Integrando ambas, conseguimos liderar de una manera saludable», ha explicado a los asistentes.

El liderazgo femenino ha sido el tema troncal de la segunda charla que ha impartido Beatriz Blasco en este proyecto./ S.F.

El liderazgo femenino es una manera saludable de liderar integrando la energía femenina y masculina». Beatriz Blasco. Mentora de negocios

Concretamente, Blasco ha hecho referencia a la importancia de aprender «a parar, dejar de hacer cosas, para que haya espacio para la creatividad, el sosiego y la paz». Entre las herramientas que ha apuntado, Blasco ha destacado la cooperación con otras personas, la comunicación asertiva y la conexión con la intuición. «Tenemos que encontrar un equilibrio entre la energía femenino y la masculina», ha recordado.