Fórnoles desmiente el bulo sobre una supuesta secta y aclara la actividad de una asociación de «bienestar integral»

El Ayuntamiento de Fórnoles ha salido al paso de los rumores que en los últimos días han circulado por el municipio sobre la presencia de una supuesta «secta» en el multiservicio municipal. El alcalde, Javier Vidal, niega que exista ningún problema de convivencia relacionado con el grupo y explica que se trata de una asociación que alquiló el espacio municipal para desarrollar un curso durante una semana.

Según detalla, la actividad ha reunido a 72 personas, entre participantes nacionales y extranjeros alojados en hoteles, apartamentos y casas rurales de distintos puntos de la comarca. La asociación que ha utilizado el local es ‘Luz Natural Mente’, que se presenta como una entidad dedicada al «bienestar integral» y ofrece actividades relacionadas con terapias holísticas, neuropedagogía, chakras, kundalini, chamanismo, viajes astrales y cursos de fosfenismo.

En su propia presentación, el colectivo define el fosfenismo como una técnica orientada a estimular la mente y el cuerpo. La asociación tiene su domicilio en Barcelona y organiza cursos también en otros puntos de España y en países como México y Rumanía. La entidad no ha atendido las llamadas realizadas por este periódico para conocer su versión.

Una semana de actividad en el multiservicio

El alcalde explica que los responsables de la actividad se pusieron en contacto con el Ayuntamiento a finales de abril o principios de mayo para solicitar el alquiler del local municipal de usos múltiples. Tras consultar con el secretario y formalizar el alquiler, el curso ha desarrollado entre el 7 y el 14 de agosto, con jornadas que han comenzado a las 7.30 y se han prolongado hasta el mediodía. Vidal recalca que las actividades se realizaron «dentro» del local y que no hubo ningún incidente relacionado con el grupo.

«Muy discretos, todo lo contrario. Ojalá estuvieran cada año», señala el alcalde, quien asegura que tampoco se produjeron problemas con los vehículos ni con la convivencia. Además, apunta que algunos de los participantes consumieron en el bar del pueblo durante su estancia, lo que recalca que beneficia a Fórnoles. Vidal atribuye los rumores al desconocimiento y a la presencia inusual de vehículos en el municipio durante esos días.

El propio alcalde afirma que ningún vecino de Fórnoles participó en el curso y que las primeras opiniones que le han llegado son fruto precisamente de no conocer qué actividad se estaba desarrollando. «No les gusta desde el desconocimiento, porque no han estado dentro para ver qué es lo que hacen», explica.

El alquiler también genera ingresos para el municipio

La actividad ha supuesto, además, un ingreso para las arcas municipales. Vidal señala que es la primera vez que se alquila este espacio y que los fondos obtenidos se destinarán a sufragar parte de las actividades que organiza el Ayuntamiento, entre ellas las fiestas, el vino español y otros actos para los vecinos.

Fórnoles, con una población muy reducida y recursos limitados, considera esta vía de ingresos una oportunidad para contribuir a financiar actividades municipales. «Este dinero nos va a venir perfecto», afirma el alcalde.

Entre los vecinos consultados tampoco aparece una confirmación de los rumores. Algunos explican que sí han observado un incremento notable de vehículos en dirección a Fórnoles durante las mañanas, pero reconoce desconocer qué actividad desarrollaban las personas que acudían al multiservicio. «He visto gente entrar y salir. Parecía gente normal», señala. También admite no tener información sobre qué hacían en el interior.

Los datos aportados por el Ayuntamiento y las declaraciones recabadas por este periódico, por tanto, no apuntan a la existencia de una secta ni de un conflicto de convivencia en Fórnoles, sino a la celebración de un curso organizado por una asociación que ha alquilado legalmente un espacio municipal durante una semana.