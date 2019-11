Fórnoles recupera el servicio de telefonía fija tras 12 días

La localidad matarrañense de Fórnoles recuperó el viernes a última hora el servicio de telefonía fija después de 12 días consecutivos sin conexión. El malestar es más que evidente en la localidad, que acumula decenas de averías de este tipo. No obstante, según aseguran desde el Consistorio, lo peor es no encontrar respuesta por parte de la compañía. De hecho, tras restablecerse el servicio no han obtenido ningún tipo de explicación. Tampoco la encontraron ninguno de los 12 días que duró este forzado apagón, y durante los que estuvieron llamando diariamente a la compañía para intentar saber qué es lo que ocurría.

Desde la localidad llegaron a solicitar ayuda a la Diputación Provincial, y es que se trata de un problema que se repite en el tiempo y que no solo afecta al día a día de los vecinos, especialmente a las personas mayores que no disponen de telefonía móvil o al propio Ayuntamiento, sino que va más allá. «Esto es despoblación. Hay varias empresas que están planteando instalarse en el pueblo pero con estos problemas de comunicación tan mantenidos aunque desde el Ayuntamiento les demos todos los recursos que podamos para que se decanten por venir, estos factores que escapan de nuestro control pueden ser determinantes», lamentó Daniel Ferrer, alcalde de Fórnoles. El primer edil aseguró que incidencias como esta, hacen que los pequeños pueblos «pierdan oportunidades».