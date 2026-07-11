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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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11 JUL 2026|

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Foz Calanda aspira a impulsar el motociclismo de trial a través de su propio circuito

Las instalaciones están abiertas para todo el mundo de forma gratuita desde abril y el horario de verano abarca desde las 08.00 hasta las 20.00 hasta el mes de septiembre

Varios pilotos compiten en uno de los Campeonatos de Aragón de Trail celebrados en Foz Calanda/X.T.
Varios pilotos compiten en uno de los Campeonatos de Aragón de Trail celebrados en Foz Calanda/X.T.

Saúl Valero11 07 2026

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Ciclismo y BTTDeporte

Los vecinos de Foz Calanda llevan desde el pasado mes de abril disfrutando de unas instalaciones deportivas especializadas para la práctica del motociclismo de trial. Desde el Ayuntamiento del municipio bajoaragonés se afirma que su creación ha tenido como objetivo promocionar el deporte y la ocupación del tiempo libre.

«Llevamos 7 años preparando el campeonato de trial de Aragón y los pilotos nos propusieron crear una zona permanente para su práctica, porque hay muchos aficionados a esta modalidad deportiva», explica Xavier Tarzán, exalcalde de Foz Calanda y líder del proyecto. Según él, «existen seis o siete motos de trial en el pueblo, un número considerable para una localidad tan pequeña».

Tarzán destaca que la instalación de la zona de trial aportará a Foz la visibilidad de los pilotos: «Los pilotos de Navarra, que no tienen una zona específica de trial para entrenar, vendrán al municipio y con ello se le puede dar vida al pueblo, tanto a los bares como a los hostales». 

Un proyecto en el entorno natural

La zona de trail no ha requerido de ninguna gran inversión ni acondicionamiento, ya que se trata de un espacio natural y el único gasto que ha asumido el Ayuntamiento han sido los trámites realizados para su creación. «El circuito de trial cuenta con tres hectáreas de zona natural de bosque con piedras de diferente tamaño en la que los pilotos tienen que evitar los obstáculos», explica Tarzán.

El exalcalde confirma que se podrán organizar competiciones y que se ampliará la zona para incorporar nuevas modalidades deportivas en un futuro: «En esa zona ya se realiza parte del trial del campeonato de Aragón y la organización es exclusiva para bicicletas de trial». Tarzán expresa que el uso de cualquier otro tipo de moto no tiene sentido en este espacio porque el trial es una especialidad que requiere agilidad y paciencia; y la zona de Foz es escarpada y presenta un terreno rocoso.

Acceso gratuito y varios horarios

Las instalaciones de trial serán accesibles para todo el mundo de forma gratuita y dispondrán de dos horarios. En el horario de invierno, que abarca desde octubre a marzo, abrirá sus puertas desde las 09.00 hasta las 18.00, y en el de verano, que se extiende hasta el mes de septiembre, estarán abiertas desde las 08.00 hasta las 20.00.

Desde el Ayuntamiento de Foz se establecen una serie de condiciones y normas para su organización, funcionamiento, uso y mantenimiento. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 600 euros, las graves acarrearán una sanción de 300 euros y las leves serán multadas con 100 euros. «Junto con las anteriores sanciones se podrá imponer, además, la prohibición de utilizar las instalaciones durante 3 meses por infracciones leves y hasta 6 meses para las graves; y para las sanciones muy graves se podrá prohibir definitivamente el uso de la zona de trial», advierte Tarzán.

Equipamiento obligatorio y restricciones

Además, existe una serie de requisitos para utilizar la zona de trial. Todos los usuarios deberán llevar un casco homologado, guantes, botas de trial y protección ocular, los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto y todos aquellos que utilicen la zona deberán disponer de una licencia federativa o seguro de responsabilidad civil.

El Ayuntamiento ha dejado terminantemente prohibido el uso de la zona de trial a aquellas personas que hayan sido sancionadas y la posibilidad de impartir clases por parte de particulares, salvo las de ámbito municipal. «No queremos que se den clases particulares para evitar que la gente de fuera pueda beneficiarse del pueblo», concluye Tarzán.

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