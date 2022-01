Fran Rotellar: «He venido a Caspe a aportar con mis goles y con mi trabajo»

Estás disputando tu primera temporada en el C.D. Caspe después de llegar a la Ciudad del Compromiso en verano y, poco a poco, te has ido adaptando muy bien al equipo. Ahora ya son 13 goles en 18 partidos, con una muy buena racha en los últimos encuentros. ¿Cómo te estás encontrando en el Caspe?

La verdad es que estoy muy contento. Desde el minuto uno todo el mundo me ha tratado increíble. Tanto los compañeros, como la directiva, el cuerpo técnico… Todo eso suma mucho y hace que en lo individual pueda estar ayudando al equipo de esta manera, con mis goles y por supuesto también con mi trabajo. He venido aquí para ello y por el momento no va mal la cosa.