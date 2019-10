Frutos Secos Alcañiz reúne este viernes a sus socios tras la baja de 190 miembros

Alrededor del 20% de los socios de la cooperativa Frutos Secos Alcañiz, dedicada a la almendra, han pedido su baja en el último año. Del alrededor de entre 800 y 900 integrantes totales-fuentes de la empresa no han sabido precisar su número exacto- entre 180 y 190 han pedido la baja desde que en octubre del año pasado se dio el visto bueno a una ampliación de capital de 1.278.000 euros. Esto motivó numerosas alegaciones y bajas de socios que dudaban sobre si las razones de la ampliación eran para «cubrir pérdidas no reconocidas» o realizar nuevas inversiones.



Este viernes sus socios están convocados a una junta en la que se resolverán las reclamaciones de alrededor de 60 miembros que se quieren marchar y recurrieron porque se sienten agraviados. En la reunión estos socios explicarán los motivos por los que se han querido marchar y los asistentes deberán votar si su baja es obligatoria (se pueden ir sin obligaciones) o si es voluntaria (deben atenerse a los compromisos adquiridos como socios y por ende habrá una liquidación, que puede salir en positivo o en negativo).



Estas personas creen que existe un agravio entre medianos y pequeños productores, en el que los primeros se podrían haber visto beneficiados. Aseguran además que la ampliación se aprobó en una junta cuyos datos no han trascendido y a la que muchos pequeños productores, en su mayoría desconocedores de los términos legales de este tipo de operaciones, no habrían acudido. Entienden que esta junta no se realizó «de buena fe» y hubo «falta de información».



Sin embargo, desde la dirección de la cooperativa niegan rotundamente todas estas acusaciones y explican que en todo momento se ha informado correctamente a los socios. En la junta de 2018 una auditora explicó la ampliación y todos los socios deberían haber acudido a esa reunión ya que es uno de sus deberes.



Aseguran que los perfiles de las personas que se han dado de baja son muy diversos y que el detonante es el aumento del capital social y o la avanzada edad de algunos socios. Incluso dejan entrever que algunos de ellos son personas a las que no les ha gustado que la dirección se haya puesto dura en los últimos tiempos con la «especulación». «La almendra es un producto que se presta a la especulación porque se puede guardar y trabajar en negro, a partir de ahí…saca tus conclusiones. Esto se ha hecho toda la vida pero ahora se ha intentado atajar y se han podido molestar», apuntan desde la dirección.



Los afectados por la discrepancia pertenecen a toda la comarca del Bajo Aragón Histórico, desde Beceite hasta Maella. Su malestar es importante y argumentan una importante desconfianza hacia el equipo directivo de la cooperativa.

La ampliación de capital implicará que cada uno de ellos, tanto grandes como pequeños, aporte 800 euros y más de 125 por cada hectárea de cultivo. Se estarían pidiendo aportaciones incluso a los socios que se dieron de baja. Los afectados consideran que lo que se les exige es «desproporcionado» e «innecesario».



Los pequeños productores piden que acudan a la junta de este viernes a las 15.30 en el Liceo todos los socios posibles. Cada socio es un voto en la toma de decisiones. Se están planteando incluso agruparse en una «plataforma de afectados» por la gestión de la cooperativa para tomar acciones legales. No descartan siquiera promover una querella criminal si constatan indicios de que se hubiese cometido algún delito de imposición de acuerdos abusivos o lesivos.