La fuerte presencia policial disuade las fiestas por el Choricer en Alcañiz

Alcañiz se ha blindado este jueves con un importante dispositivo policial apoyado por un dron para evitar las tradicionales reuniones en los masicos por el Choricer. La actuación de los cuerpos de seguridad en los accesos a los caminos anunciada desde el lunes para evitar que se preparan encuentros ha surtido efecto y al cierre de esta edición no se había levantado ninguna acta de sanción según confirmaron fuentes municipales.

También ayudó que tanto este jueves como el viernes sean jornadas lectivas en los centros educativos de la ciudad y que las asociaciones empresariales y comerciales hicieran hincapié entre sus asociados en que la del Jueves Lardero fuera una jornada laboral «normal» como la de cualquier nuevo día.

«Se ha hecho una labor de concienciación desde el lunes, cuando se dio a conocer el dispositivo para que la ciudadanía sepa que íbamos a estar en la calle desde primera hora de la mañana a última de la noche. Hemos hecho primero una labor de prevención para que sepan que vamos a estar y después hemos montado un amplio dispositivo apoyados con un dron que desde el aire nos podía informar si veía grupos de más de cuatro personas», precisó Javier Muro, teniente del puesto de Andorra encargado del dispositivo.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, se mostró a última hora de la tarde «razonablemente satisfecho» con el operativo establecido. Ni la Guardia Civil ni la Policía Local habían levantado ninguna propuesta de sanción hasta ese momento. «No se ha visto movimiento en los masicos ni ninguna reunión de más de cuatro personas, sólo de las familias que viven habitualmente en el campo. Y tampoco ha habido ninguna incidencia en caminos», detalló el primer edil.

Además, destacó que en la localidad se vivió la jornada como un día «normal». «Incluso he hablado con algún hostelero que me ha transmitido que han trabajado en las terrazas debido al buen tiempo», apuntó.

El temor a un nuevo repunte del covid era elevado cuando la ciudad aún sigue con índices altos que han ocasionado que el próximo lunes no se levanten las restricciones y el Gobierno de Aragón prorrogue hasta el 5 de marzo el confinamiento perimetral y el nivel de alerta 3 agravado plus que cierra los servicios no esenciales a las 18.00 todos los días de la semana.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, reconoce que los datos van mejorando pero subraya que la incidencia sigue siendo «muy alta» –todavía supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes- por lo que para el desconfinamiento perimetral queda todavía «mucho recorrido». No obstante, confía en el esfuerzo y trabajo de todos los alcañizanos para que los contagios sigan en descenso la semana que viene y se pueda solicitar el levantamiento de las restricciones ‘plus’ con las que cuenta actualmente Alcañiz. Se refirió a la apertura del interior de la hostelería, los gimnasios y los centros deportivos así como a la ampliación del horario de los servicios no esenciales más allá de las 18.00.

Las buenas temperaturas no ayudaron

Este jueves no ayudaron las buenas temperaturas que invitaban a pasar el día al aire libre. Por ello por la tarde hubo más actividad de la normal en la calle. Muchas familias salieron disfrutar con las bicicletas de los más pequeños, a pasear o a realizar ejercicio. La gran mayoría de los alcañizanos no se olvidaron del Jueves Lardero y en casa celebraron a su manera el tradicional día comiendo carne acompañada con la bolleta de Alcañiz.

En la panadería Enrique Alonso a las once de la mañana estos panes ya estaban agotados y solo quedaban los encargos. «Las ventas no han sido iguales que todos los años pero hemos vendido mucho más embutido del que esperábamos. Han venido las clientas habituales para llevarse kilos y kilos de chorizos y longanizas y repartirlos después entre sus hijos y nietos», explicó María Ángeles Cortés de la Carnicería Ramiro.

Se repetirá el sábado

El importante dispositivo se centró principalmente en los accesos a los caminos para evitar las reuniones en los masicos y en la Estanca. Hubo presencia de los cuerpos de seguridad a la entrada de la vía verde, el Ciprés y San Antonio, entre otros puntos. Según lo adelantado el lunes, ayer hubo de forma aleatoria habrá en todo el término municipal tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Alcañiz, otras tres de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Benemérita junto con dos de la Policía Local controlando el interior de la ciudad, la Estanca, los caminos y los masicos.

El operativo se repetirá el sábado para evitar celebraciones por el Carnaval. Este viernes por la tarde al igual que el miércoles se controlarán los supermercados para tratar de ahuyentar a los que decidan cargar el carro de comida y bebidas para celebrar a don Carnal.

Un dron ha sobrevolado Alcañiz vigilando los masicos / Ayto. Alcañiz

Todo ello reforzado con un dron contratado por el Ayuntamiento que sobrevoló la zona de los masicos para detectar si había más coches de los permitidos. Cuenta con un zoom de hasta 30 aumentos y rango visual de hasta un kilómetro, siendo incluso capaces de grabar las matrículas de los coches.