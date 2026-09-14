Fuerzan el candado y se llevan todo lo que había dentro: Roban un equipo de música valorado en casi 1.000 euros en Fabara

Forzaron el candado y se llevaron prácticamente todo lo que había dentro. De esta forma actuaron unos ladrones, que entre la noche del 29 de agosto y el 12 septiembre entraron en un local de Fabara y robaron un equipo de música valorado en casi 1.000 euros. En concreto, dos altavoces, un amplificador, una tabla de mezclas, un receptor Bluetooth de audio y cables de conexión.

Los propietarios, unos jóvenes que utilizan ese espacio como peña, se dieron cuenta el día 12 al entrar y ver que ahí dentro no quedaba nada. "Al principio pensábamos que era una confusión y que lo tendrían unos amigos, pero al llamarlos para confirmarlo ya vimos que no era así. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos habían robado ", explican.

El robo se produjo en la calle Maella y, en concreto en la Peña Lo Coscoll, ubicada en una zona donde no hay mucha luz, pero cerca de casas residenciales. Sospechan que pudo producirse la madrugada del viernes 11, ya que vecinos de la zona escucharon mucho movimiento de coches y voces de gente sobre las cinco de la mañana, algo poco habitual en estas fechas.

Piden difusión a la población para tratar de localizarlos, así como cualquier información relevante que pueda ayudarles. "Si alguien ha visto alguno de estos equipos, detecta dónde pueden estar o los ve por algún portal de ventas agradeceríamos mucho que se pusiera en contacto con nosotros".

Los hechos ya ha sido denunciado este misma mañana de lunes a la Guardia Civil y ahora están a la espera de poder recuperarlo.