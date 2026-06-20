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20 JUN 2026|

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Gaitas y dulzainas montan la fiesta en Torrevelilla y llevan el baile a la plaza

FOTOGALERÍA. Agrupaciones de varios pueblos se citan en el IX Encuentro de Gaiteros en una jornada de camaradería y con mucha participación joven

IX Encuentro de Gaiteros de Torrevelilla 2026. / B. Severino
IX Encuentro de Gaiteros de Torrevelilla 2026. / B. Severino

Beatriz Severino20 06 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Los pies se van solos cuando suenan gaitas y dulzainas, y en Torrevelilla ha sido complicado resistirse y más de uno se ha dejado llevar y se ha marcado sus bailes. De la música se han encargado las agrupaciones y músicos por libre que han llegado de diferentes pueblos para celebrar el IX Encuentro de Gaiteros.

En la plaza, y con el alivio del aire que se ha despertado a media tarde, han ofrecido un recital al vecindario enlazando una pieza tras otra sin tregua.

IX Encuentro de Gaiteros de Torrevelilla 2026. / B. Severino
IX Encuentro de Gaiteros de Torrevelilla 2026. / B. Severino

En el encuentro se han dado nuevas amistades, se han producido muchos reencuentros y también se han visto músicos muy jóvenes y niños muy pequeños que ya han seguido el ritmo.

Esta cita no se la han perdido El Relicario de Mas de las Matas; Dulzaineros de Fuentes de Ebro; La Chanera de Torrecilla, La Codoñera y Castelserás, Gaiters de l'Aguilot de Tortosa; Gallopie, de Zaragoza; Dulzaineros de Albarracín Tío Gato, varios músicos individuales de pueblos como Belchite o Valdealgorfa, y los anfitriones, Gaiters de La Torre, de Torrevelilla.

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