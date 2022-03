«Ganar está bien, pero lo mejor ha sido poder compartir y aprender unos de otros»

«Compañerismo y aprendizaje». Así describen la olimpiada nacional de FP Spain Skills los dos ganadores pertenecientes al territorio del Bajo Aragón. Ellos son Álex Gallego, joven de Castelserás estudiante del IES Miralbueno de Zaragoza, quien obtuvo una medalla de plata en la categoría de Soldadura, y Lucía Pérez Cachorro, natural de Andorra y estudiante del CPIFP de Movera (Zaragoza), que junto a Juan de Pablo Sancho se hizo con la medalla de bronce en la categoría de Jardinería Paisajística. Con 19 y 20 años respectivamente, ambos han conseguido destacar en una competición a nivel nacional que en cada edición pretende poner en valor la formación profesional.

Desde que sus profesores ofrecieron la posibilidad de presentarse a este certamen, los jóvenes tenían claro que ellos querían probar la experiencia de ir a IFEMA (Madrid), lugar donde se realizarían las pruebas con el resto de comunidades participantes. Así, ambos comenzaron a prepararse junto a sus respectivos tutores. «Como iba a clase por las mañanas utilizaba las tardes para estar en el taller y hacer horas extra para practicar más las técnicas y estar más preparado», explica Álex. Actualmente está cursando un grado superior de ‘Soldadura‘, mientras que Lucía se encuentra en el segundo curso del grado superior de ‘Paisajismo y Medio Rural’, un estudio completamente diferente al que, según explica, también ha tenido que «dedicar tiempo extra para el concurso». «Llevamos mucho entrenamiento detrás. Dos meses antes de la prueba empezamos ya a practicar temas como la carpintería, algo que por ejemplo yo nunca había llegado a realizar antes, lo que me ayudó mucho después», afirma la ganadora.

Una vez fueron seleccionados en las pruebas regionales, celebradas en el IES Miralbueno de Zaragoza en solo una jornada, los jóvenes tuvieron que preparar las maletas para unirse al resto de compañeros que representarían a la delegación aragonesa en el resto de las modalidades. Vivir la experiencia junto a ellos ha sido para ambos la mejor parte, aunque la unión y el compañerismo no solo se quedó entre los jóvenes de Aragón, sino también con el resto de comunidades. «No era una competición en la que fastidiar al contrincante. En los descansos, si uno no sabía cómo seguir con el proceso de la prueba enseguida el resto estábamos ahí para ayudarle», cuenta Gallego. «Yo lo he vivido como una olimpiada en la que ver quién aprende más del otro», recalca.

La llegada de la victoria fue inesperada para ambos. La competición tiene una duración de tres días en la que todos los representantes deben realizar ciertos ejercicios según su modalidad hasta el día final, momento en el que se conocen los ganadores. Lucía y Juan competían en equipo porque así lo requería su categoría, donde la prueba consistía en la creación de un jardín desde cero según un plano con ciertas dimensiones. La joven de Andorra recuerda que el primer día de la competición pensaba que no llegarían a completarla debido al «gran esfuerzo físico que esta requería», sin embargo, cuando el tercer día el jardín estaba completo supo que pudo conseguirlo gracias al trabajo en equipo que realizó con su compañero. «Si hubiese ido sola probablemente no lo hubiese conseguido», confiesa.

Imagen durante la realización de la prueba del jardín hecho por Lucía Pérez y Juan de Pablo Sancho.

El esfuerzo en equipo fue lo que también motivó al joven de Castelserás, quien en ningún momento pensaba realmente en el premio final. Gallego tuvo que enfrentarse a diferentes pruebas de soldadura, de las cuales la más complicada a resolver considera que fue la del segundo día, cuando tuvo que soldar un recipiente a presión para que el agua no saliera, algo que pudo resolver gracias a la ayuda de sus compañeros y su trabajo personal. «Ganar está bien, pero lo mejor ha sido poder compartir y aprender unos de otros», coinciden. Tanto Álex como Lucía defienden que haberlo conseguido es todo un orgullo a nivel personal y algo que les anima a seguir creciendo en dos campos en los que decidieron introducirse por inspiración familiar, él por su abuelo, y ella por su padre.