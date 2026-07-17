Gaza, los años de ETA, las guerras actuales y la libertad de prensa centran el día de los Derechos Humanos en el festival Buñuel-Calanda

El derecho a la memoria y la necesidad de justicia, así como la salud y la libertad de prensa han protagonizado la jornada dedicada a los Derechos Humanos del XXI Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda (BCIFF), que ha reunido tres documentales comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales y con la reflexión sobre algunos de los conflictos y heridas más relevantes de la actualidad.

A través de las proyecciones de “Que se sepa”, de Amaia Merino y Ander Iriarte; “Gaza: Doctors Under Attack”, de Karim Shay y “Who Killed Shireen?”, de Conor Powell, el certamen ha invitado al público a reflexionar sobre la memoria y el reconocimiento de las víctimas, la protección del personal sanitario en conflictos armados y la libertad de información, reafirmando el compromiso del festival con un cine que, además de contar historias, contribuye a promover el diálogo, la justicia y los derechos humanos.

En “Que se sepa”, 40 años después de que ETA secuestrara a su familia y el Estado asesinara bajo torturas a su padre Esteban, Tamara Muruetagoiena emprende una incansable búsqueda de verdad y justicia. Con todo lujo de detalles, la hija de esta familia expone con detalle el impuesto revolucionario, el secuestro por parte de ETA, el acoso del Estado y la presión política, la detención de su padre y su madre, las torturas, el asesinato con una mirada serena, directa y rotunda que aborda nuevos aspectos del conflicto vasco.

En el marco de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda, la primera esposa de Esteban Muruetagoiena, Elixabete Hormaza Eguskiza y la periodista de Televisión Española Rosa María Calaf han dialogado sobre este documental. “Esta película está narrada a través de los ojos de mi hija, mi historia no se cuenta, pero yo he tenido mucho miedo, mucho miedo, aunque lo más importante es que se sepa lo que pasó con quien fue mi esposo y que quede constancia de que hay que reparar su imagen”.

Para Elixabete Hormaza, quien también estuvo presa y sufrió vejaciones, es importante que el tono del documental no sea el de seguir acumulando odios ni resentimientos, sino presentar cómo se dieron los hechos, en los que ella ha recibido muchos mensajes de odio, tanto en el País Vasco, como por parte de los familiares de quien fue su esposo, quien tras ser primero secuestrado por miembros de un comando de ETA, luego fue arrestado y torturado por el Estado, para luego morir.

Agradeció al Festival de Cine Buñuel-Calanda, darle la oportunidad de estar aquí, hablando de su parte en esta historia. “Calanda es lo mejor que me ha pasado, es el sitio donde me han devuelto la dignidad”.

La periodista de Televisión Española, Rosa María Calaf, quien ha sido corresponsal en diversos países del mundo, cubriendo conflictos en Moscú, Estados Unidos, Viena, Hong Kong o Pekín, entre otros, ha resaltado que “estamos con riesgos severos de la pérdida de la protección de los derechos humanos y es muy importante que se sepan historias como ésta, las que tienen peores consecuencias para las mujeres”.

El certamen internacional ha presentado en el Centro Buñuel de Calanda “Gaza: Doctors Under Attack”, de Karim Shay, una investigación forense sobre los ataques militares israelíes contra hospitales en Gaza, examinando las denuncias de abusos contra médicos y trabajadores sanitarios en esa zona.

Diego Ráfales Millán, de Medicos sin fronteras y quien ha estado en Gaza, ha subrayado que “hemos sido testigos de ataques a la acción humanitaria y personas que trabajamos en esto hemos sido objetivos sistemáticos en Gaza, del ejército israelí; hemos estado en riesgo, pero prevalece el compromiso para continuar con nuestra labor”.

Esta jornada también ha traído a la población de Calanda “Who Killed Shireen?”, dirigida por Conor Powell. Su productor, Dion Nissenbaum ha enviado un mensaje en video en el que ha manifestado que todo el equipo se siente honrado y agradecido por ser parte de la selección del certamen. “El viaje para dar a conocer el tema de su asesinato ha sido difícil y de muchas maneras emocional, pero nos alegró que gente quisiera dar un paso al frente y se dieran a conocer revelaciones que se pueden ver en el filme”, apuntó.