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19 MAY 2026|

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Genepol y Polymer buscan trabajadores en Escucha y Montalbán: Vivienda y vacaciones cada cinco semanas

OFERTA DE EMPLEO. Las plantas de reciclaje de plástico continúan creciendo en las Cuencas Mineras y buscan incorporar perfiles de distintos ámbitos sin necesidad de experiencia previa

Interior de una de las fábricas de reciclaje que busca personal para incorporación inmediata. / Cedida
Interior de una de las fábricas de reciclaje que busca personal para incorporación inmediata. / Cedida

La COMARCA19 05 2026

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ActualidadEconomía

Las plantas de reciclaje ubicadas en Escucha y Montalbán han abierto un nuevo proceso de selección de personal con el objetivo de seguir ampliando sus equipos de trabajo en la comarca de Cuencas Mineras. La empresas Genepol y Polymer, especializadas en el reciclaje de plástico procedente principalmente de plantas de tratamiento de residuos, mantienen un crecimiento sostenido en la provincia de Teruel y prevén continuar incorporando trabajadores de forma progresiva durante los próximos años.

Uno de los principales atractivos de esta oferta laboral es que la empresa no exige una formación específica para acceder a muchos de los puestos. Apuestan por formar internamente a las personas incorporadas y ofrecer posibilidades reales de promoción profesional dentro de la propia estructura empresarial. «Buscamos gente con ganas de progresar y de construir un proyecto de vida aquí», explican desde la dirección de la empresa. De hecho, aseguran que priorizan la promoción interna para cubrir puestos de responsabilidad y destacan que muchos trabajadores han ido asumiendo nuevas funciones conforme adquirían experiencia dentro de la planta.

Actualmente, el grupo cuenta con tres centros de trabajo en la provincia de Teruel, uno en Escucha y dos en Montalbán, además de instalaciones en Galicia y Francia. Solo en las plantas turolenses trabajan ya alrededor de 180 personas y en los últimos años han incrementado su plantilla en una media de entre 15 y 20 trabajadores anuales.

La selección está abierta tanto a personas sin experiencia previa como a perfiles especializados, especialmente relacionados con mecánica, electricidad o formación profesional industrial. «Formamos a la gente desde dentro para que pueda aprender y crecer con nosotros», remarcan.

Vivienda para facilitar la llegada de trabajadores

La empresa también ha comenzado a ofrecer vivienda a trabajadores desplazados o personas interesadas en instalarse en la comarca. Se pretende facilitar la incorporación de nuevos empleados en un territorio donde el acceso a vivienda disponible continúa siendo una de las principales dificultades. «Queremos ayudar a fijar población en la zona y dar oportunidades a personas que quieran desarrollar aquí su vida», señalan. Actualmente, ya hay trabajadores procedentes de fuera de la comarca que se han trasladado gracias a este sistema.

Las fábricas funcionan de manera ininterrumpida mediante un sistema de turnos rotatorios. Entre las condiciones laborales, la empresa destaca que el personal dispone de una semana completa de descanso cada cinco semanas de trabajo, lo que permite una mayor conciliación y flexibilidad para quienes residen fuera de la zona. También subrayan el carácter innovador de la compañía, que cuenta con tecnología propia y se posiciona como una empresa puntera dentro del sector del reciclaje plástico.

El grupo procesa miles de toneladas de plástico al año y trabaja con sistemas orientados a mejorar la eficiencia, reducir la huella de carbono y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles. El objetivo, insisten, es seguir creciendo de forma sostenida mientras consolidan un equipo estable y comprometido con el proyecto empresarial y con el territorio.

Cabe recalcar, que la implantación del grupo en Cuencas Mineras comenzó hace años con la ampliación de la planta de Escucha y posteriormente con la construcción de nuevas instalaciones en Montalbán. Ambos proyectos fueron declarados de Interés Autonómico por el Gobierno de Aragón debido a su impacto económico y a la generación de empleo en el territorio.

¿Quieres trabajar en la industria del reciclaje de plástico?

Genepol y Polymer continúan ampliando plantilla en Escucha y Montalbán y buscan incorporar nuevos perfiles, con o sin experiencia previa. La empresa ofrece formación, opciones de promoción y apoyo con vivienda.

ENVÍA TU CURRICULUM: laboral@politer.es

Más información sobre las empresas: GENEPOL | POLYMER LOOP

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