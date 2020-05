El gerente de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel rectifica y no se jubila hoy ante la presión de Mayte Pérez

El gerente de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel ha rectificado y finalmente no se jubila este martes, tal y como tenía previsto, ante la presión de su partido, el PSOE. José Ignacio Escuín acaba de confirmar a La COMARCA que la secretaria provincial del PSOE de Teruel, Mayte Pérez, le ha pedido que se quede un tiempo más debido a la situación actual, en plena pandemia del coronavirus; y con los profesionales sanitarios saliendo a la calle pidiendo la dimisión de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura.

Todo ello después de que Escuín presentara hace 20 días la documentación para jubilarse y ayer se despidiera de los trabajadores del sector de Alcañiz en la reunión de la Junta de Personal al igual que hizo la semana pasada con el sector de Teruel. “En un ejercicio de responsabilidad voy a continuar como gerente, ya he esperado unos meses así que puedo esperar más”, ha apuntado hoy martes.

Ayer el propio Escuín confirmó a La COMARCA que se jubilaba hoy y no veía inconveniente en que la provincia aún estuviera en estado de alarma por el coronavirus y con los sanitarios en pie de guerra por la gestión del Salud. Dijo que ya le tocaba jubilarse en diciembre, cuando cumplió los 65 años, pero esperó unos meses para tutelar el cambio de dirección en el Hospital Obispo Polanco de Teruel pero que ahora veía un cambio de tendencia y que, siempre desde la cautela y la prudencia, la situación estaba “controlada. “Es el momento porque si lo retraso no me iré nunca”, aseguró ayer a La COMARCA.

Escuín, médico de formación, lleva años ligado a cargos de confianza del PSOE al igual que su familia. En la pasada legislatura su mujer, Perla Borao, fue senadora y su hijo, Nacho Escuín, director general de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. De 2004 a 2011 Escuín ya ostentó la dirección provincial del departamento de Salud y Consumo en Teruel durante el período 2004-2011.