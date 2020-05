Se jubila el gerente de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel con los profesionales en pie de guerra

La provincia de Teruel se queda este martes sin dirección sanitaria directa. José Ignacio Escuín, el gerente único de los dos sectores, los de Alcañiz y Teruel, se jubila en pleno estado de alarma con seis personas ingresadas en el Hospital de Alcañiz y 27 en Teruel (6 en la UCI) y con los profesionales en pie de guerra. Este lunes, en su último día, se ha despedido de la Junta de Personal de Alcañiz al igual que la semana pasada hizo lo propio con el sector de Teruel. Hizo efectivo su intención de jubilarse hace 20 días. El Salud aún no ha comunicado quién será su sustituto.

Escuín justifica su decisión alegando que ya le tocaba retirarse en diciembre cuando cumplió los 65 años pero lo pospuso un par de meses para tutelar el cambio de dirección en el Hospital Obispo Polanco. «Ahora he visto un cambio de tendencia y que es el momento porque si lo retraso no me iré nunca. En la provincia la situación está controlada dentro de un orden mirándolo todo desde la cautela y la prudencia», afirma Escuín, médico de formación que lleva años ligado a cargos de confianza del PSOE al igual que su familia (en la pasada legislatura su mujer fue senadora y su hijo director general de DGA). De 2004 a 2011 ostentó la Dirección Provincial del Departamento de Salud y Consumo en Teruel durante el período 2004-2011.