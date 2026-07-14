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14 JUL 2026|

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La gimnasta Alba Bautista acaricia la final de mazas en la Copa del Mundo de Milán

La gimnasta de Utrillas firma un décimo puesto en mazas y completa una exigente competición internacional a un mes del Campeonato del Mundo, clasificatorio para Los Ángeles 2028

Alba Bautista durante la prueba de pelota / RFEG
Alba Bautista durante la prueba de pelota / RFEG

Jesús Burgos14 07 2026

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Utrillas

Deporte

La gimnasta utrillense Alba Bautista ha completado este fin de semana su participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Milán, una de las últimas grandes citas del calendario internacional antes del Campeonato del Mundo que se disputará el próximo mes en la ciudad alemana de Frankfurt.

La deportista rozó el acceso a una final por aparatos al concluir décima en la clasificación de mazas, quedando como segunda reserva en una competición marcada por el altísimo nivel de las mejores especialistas del panorama internacional. 

Bautista afrontó en el Unipol Forum de Assago un exigente programa en el que presentó sus cuatro ejercicios, aro, pelota, mazas y cinta, con el objetivo de seguir acumulando confianza y ritmo competitivo de cara a la gran cita de la temporada. El Mundial de Frankfurt tendrá un valor añadido al repartir las primeras plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El mejor resultado de la gimnasta llegó en el ejercicio de mazas, donde se quedó muy cerca de entrar entre las ocho finalistas. Ese décimo puesto supone además su mejor clasificación del fin de semana. En el concurso completo, Alba Bautista finalizó en la vigésimo séptima posición con una puntuación total de 104,450 puntos. Junto a ella también compitió la española Daniela Picó, que concluyó vigésimo primera con 105,750 puntos.

El Mundial, próximo gran objetivo

La prueba italiana reunió a las principales figuras de la gimnasia rítmica mundial y volvió a evidenciar el dominio de la alemana Darja Varfolomeev, vigente campeona olímpica y mundial, que se adjudicó el concurso completo con autoridad por delante de la italiana Sofia Raffaeli.

Para Alba Bautista, la Copa del Mundo de Milán ha supuesto un nuevo test de máximo nivel antes de afrontar el Campeonato del Mundo, entre el 12 y 16 de agosto, donde se decidirán las primeras plazas olímpicas para Los Ángeles 2028 y en el que la selección española buscará confirmar su crecimiento en la escena internacional.

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